Rafael Nadal é o maior tenista da história? Torcedores opinam

Um dos grandes tenistas da história anunciou a aposentadoria nesta quinta-feira (10). Mas será que o espanhol Rafael Nadal é o maior de todos os tempos? Em enquete no canal do Lance! no whatsapp, metade dos votantes elegeu Rafa como o grande nome que já passou pela modalidade. Veja o resultado abaixo.

Rafael Nadal é o maior tenista da história?

50% - É o maior tenista da história

36,84% - Está no top-3 da história

8,77% - Está no top-5 da história

4,38% - Está no top-10 da história

Por que Rafael Nadal seria o maior da história?

Rafael Nadal possui um currículo invejável - são 92 títulos, sendo 22 Grand Slams. O espanhol foi o primeiro da história a conquistar tantas vezes o quarteto de torneios mais importantes do tênis. Posteriormente, o feito também foi alcançado por Novak Djokovic, que agora tem 23. A grande especialidade do "Toro de Manacor" é a terra batida. Apelidado de "Rei do Saibro", foi campeão 14 vezes em Roland Garros.

Não foram só os títulos que fizeram de Nadal um gigante do tênis. Apesar de ter um currículo menos completo que Djokovic, o espanhol cativou fãs do mundo inteiro pela forma de jogar, sempre com muita entrega e disposição. A resiliência permitiu que protagonizasse viradas marcantes. Ídolo na Espanha, Rafa também é adorado pelo público brasileiro, como mostra a enquete do Lance!.