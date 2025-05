Rafael Câmara defende liderança na F3: veja horários da Espanha

Rafael Câmara (Prema), atual líder do campeonato da FIA Fórmula 3 (F3), terá como próximo desafio o Grande Prêmio da Espanha. A prova é no circuito da Catalunha e o brasileiro precisará defender a liderança no campeonato. Após quatro rodadas, Rafael Câmara soma 77 pontos. O Lance! traz a agenda completa do GP da Espanha de Fórmula 3.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atrás dele, está Tim Tramnitz, da MP Racing, com 64 pontos. Até agora, Rafael Câmara venceu duas corridas principais na temporada e vem fazendo uma boa campanha no campeonato.

➡️ GP da Emilia-Romagna: Rafael Câmara conquista pole e bate recorde na Fórmula 3

O fim de semana da Fórmula 3 possui sempre duas corridas: a corrida curta que, assim como na Fórmula 1, vale menos pontos e a corrida principal, que vale mais pontos no campeonato.

continua após a publicidade

Rafael Câmara em entrevista coletiva (Foto: Reprodução/F3)

Confira agenda do GP da Espanha de F3

➡️ Sexta-feira, 23 de maio

🏎️ Treino livre 1: 4h55 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 10h05 — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 24 de maio

🏎️ Corrida sprint: 5h05 — Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 25 de maio

🏎️ Corrida principal: 5h — Band e F1TV

*Horários de Brasília

Como está o campeonato?