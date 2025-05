O líder do campeonato da Fórmula 3, Rafael Câmara, dominou o treino classificatório e conquistou a pole position para o GP da Emília-Romagna, nesta sexta-feira (16), em Ímola. O brasileiro marcou 1min32s206 e garantiu a primeira posição no grid para a corrida. Santiago Ramos, da VAR, e Noah Stromsted, da Trident, completaram as três primeiras posições.

Além de garantir mais uma pole, Rafael Câmara quebrou um recorde. Pela primeira vez, um piloto estreante desde que a GP3 passou a se chamar FIA Fórmula 3, em 2019, foi pole nas três primeiras etapas. Até então, o único a fazer algo semelhante havia sido Logan Sargeant, que, em sua segunda temporada, largou na frente nas rodadas duplas de Silverstone e Barcelona, em 2020, quando ainda competia pela Prema.

Como foi a conquista da pole de Rafael Câmara?

Rafael Câmara no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na Itália (Foto: Reprodução/Twitter)

Nos primeiros minutos da sessão, os pilotos se dedicaram ao aquecimento dos pneus, com Santiago Ramos marcando o primeiro tempo de destaque. Em seguida, Rafa assumiu a liderança ao anotar 1min32s909, sendo o primeiro a virar na casa de 1min32s. A curva 18 se tornou um ponto crítico do traçado: diversos pilotos escaparam da pista, passando pela grama e pela brita, o que causou danos nos assoalhos de alguns carros.

Logo depois, Brando Badoer tomou a liderança, mas a volta promissora de Câmara foi interrompida por uma bandeira vermelha provocada por Tasanapol Inthraphuvasak, que rodou e ficou preso na brita. Após a retomada da sessão, a Trident optou por permanecer nos boxes por alguns minutos, enquanto Ramos reassumia a ponta, seguido por Taponen e Sharp.

Já nos instantes finais, Câmara partiu para sua última tentativa. O brasileiro encaixou uma volta excelente e, com apenas um minuto restante no cronômetro, cravou 1min32s206 para reassumir a liderança. Após o fim do tempo, uma bandeira amarela foi acionada por um giro de outro piloto, mas a pista logo foi liberada. Rafa, mais uma vez, mostrou ritmo forte e garantiu a pole em Ímola.

Veja os resultados da classificação da Fórmula 3 na Emilia-Romagna