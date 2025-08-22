Radar Olímpico: ginástica rítmica, tênis de mesa e Pan Júnior movimentam semana
Brasileiros se destacam no cenário dos esportes olímpicos
De olho no universo dos esportes olímpicos, o Lance! apresenta o Radar Olímpico, um espaço para recapitular os principais acontecimentos das modalidades, que será publicado semanalmente, a partir desta sexta-feira (22). Na estreia desta seção, os destaques ficam por conta do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro, Grand Smash de Tênis de Mesa e Jogos Pan-Americanos Júnior.
Histórico: duas brasileiras estão na final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica
Resumão do Pan Júnior: Brasil ultrapassa 60 ouros e bate marca de Cali
Hugo Calderano projeta quartas do Europe Smash: ‘Estilos muito diferentes’
➡️Ginasta de Angola explica escolha de música brasileira que balançou torcida
Mundial de Ginástica Rítmica
Na última quarta-feira (20), iniciou o histórico Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro, marcando a primeira vez que o país e a América Latina sediam o evento. Entre as brasileiras, até o momento, apenas Babi Domingos e Geovanna Santos, do individual, já se apresentaram. As duas disputam as finais do individual geral, nesta sexta-feira (22), mas não avançaram às finais por aparelhos.
O conjunto brasileiro, com grandes expectativas de medalha, estreia apenas no sábado (23), com as classificatórias das séries simples (5 fitas) e mista (3 bolas e 2 arcos). Para o domingo (24), estão reservadas as finais por aparelhos, tanto do individual, quanto do conjunto.
Calderano e Takahashi no Europe Smash
Cada vez mais em destaque no cenário mundial do tênis de mesa, os brasileiros disputam o Europe Smash, na Suécia, que vai até este domingo (24). Hugo Calderano chegou às quartas de final da chave de simples após vencer o duelo brasileiro com o amigo Vitor Ishiy, e passar pelo chinês Wen Ruibo e pelo sul-coreano Oh Jonsung. O próximo adversário será o alemão Benedikt Duda, 10º do ranking mundial.
Também na chave individual, Bruna Takahashi conquistou uma vitória heroica sobre a japonesa Harimoto Miwa, sexta melhor do mundo, e alcançou as oitavas de final, igualando sua melhor campanha em um Grand Slam. Na sequência, porém, acabou superada pela chinesa Chen Yi.
Os brasileiros também jogaram pelas duplas mistas, mas pararam nas quartas de final, diante dos japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo. Vale lembrar que o Europe Smash, uma das principais competições do circuito mundial, é uma das que mais rende pontos no ranking, com 2000 pontos para os campeões. Sendo assim, a competição é uma ótima oportunidade para Hugo Calderano retomar o posto de 3º melhor do mundo.
Pan Júnior agita a nova geração
Próximo ao encerramento dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, o Brasil segue absoluto como líder no quadro de medalhas. Na segunda semana da competição, atletismo, tênis de mesa e ginástica foram as principais estrelas. A delegação brasileira já superou a quantidade de ouros na edição de estreia, Cali 2021, com 63 medalhas de ouro até o momento, contra 59 conquistados na Colômbia.
A competição multiesportiva, que serve como vitrine para os novos talentos do esporte olímpico, também garante vagas importantes para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.
Mundial de Vôlei feminino
Após a medalha de prata na Liga das Nações de Vôlei (VNL), a seleção feminina volta à quadra para o Mundial da modalidade, a partir desta sexta-feira (22), na Tailândia. A estreia da equipe comandada por Zé Roberto Guimarães estreia nesta sexta-feira, diante da Grécia, a partir das 9h30 (horário de Brasília). A seleção integra o Grupo C e ainda terá pela frente na primeira fase as equipes de Porto Rico e França. O Mundial vai até o dia 7 de setembro.
