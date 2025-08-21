Ginasta de Moçambique explica escolha de música brasileira que balançou torcida
Atleta usou "Cidade Maravilhosa" no Mundial de Ginástica Artística do Rio de Janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
A ginasta Luana Gomes, de Moçambique, escolheu a marchinha de carnaval "Cidade Maravilhosa" na série de fitas do Mundial de Ginástica Rítmica. Em entrevista acompanhada pelo Lance!, a ginasta explicou a escolha da música e a sua relação com os Brasil. A apresentação dela no Rio de Janeiro foi logo após as ginastas brasileiras, Luana fez a torcida vibrar ainda mais.
Tá salgado? Confira preços das comidas no Mundial de Ginástica Rítmica
Mais Esportes
Brasil disputa maças e fita no Mundial de Ginástica Rítmica; público vibra
Mais Esportes
Ginasta búlgara homenageia Ayrton Senna no Mundial de Ginástica Rítmica
Mais Esportes
- Eu adoro sorrir. Então, toda música que seja alegre, que me faça sentir feliz, eu gosto bastante. Eu não sei, eu gosto de dançar. Qualquer música que me faça sorrir, dançar e pronto. Vocês têm este dom musical - explicou ao Lance!.
A atleta também explicou a sua relação como Brasil. Além de ser ligada com o país através do idioma, ela também queria homenagear o Rio de Janeiro, cidade que recebe o mundial:
- Eu tenho uma família brasileira, nós gostamos muito da cultura, ouvimos muito a música brasileira e queríamos uma música que fosse para homenagear o Rio e todas a cultura brasileira. O Brasil tem mudado muito na ginástica e era uma forma de homenagear.
Na série de fitas, a ginasta recebeu nota 21.250, ficando na 35ª posição.
➡️ ESPECIAL: atleta da seleção demonstra desafios dos aparelhos da ginástica rítmica
➡️ GALERIA: Arena Carioca 1 pronta para o Mundial de Ginástica Rítmica
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.
Programação do dia
Quinta-feira, 21 de Agosto
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias