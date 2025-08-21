menu hamburguer
Ginasta de Moçambique explica escolha de música brasileira que balançou torcida

Atleta usou "Cidade Maravilhosa" no Mundial de Ginástica Artística do Rio de Janeiro

Luana Gomes no Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro (Foto: Gaspar Nóbrega / CBG)
imagem cameraLuana Gomes no Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro (Foto: Gaspar Nóbrega / CBG)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
16:06
Atualizado há 28 minutos
A ginasta Luana Gomes, de Moçambique, escolheu a marchinha de carnaval "Cidade Maravilhosa" na série de fitas do Mundial de Ginástica Rítmica. Em entrevista acompanhada pelo Lance!, a ginasta explicou a escolha da música e a sua relação com os Brasil. A apresentação dela no Rio de Janeiro foi logo após as ginastas brasileiras, Luana fez a torcida vibrar ainda mais.

- Eu adoro sorrir. Então, toda música que seja alegre, que me faça sentir feliz, eu gosto bastante. Eu não sei, eu gosto de dançar. Qualquer música que me faça sorrir, dançar e pronto. Vocês têm este dom musical - explicou ao Lance!.

A atleta também explicou a sua relação como Brasil. Além de ser ligada com o país através do idioma, ela também queria homenagear o Rio de Janeiro, cidade que recebe o mundial:

- Eu tenho uma família brasileira, nós gostamos muito da cultura, ouvimos muito a música brasileira e queríamos uma música que fosse para homenagear o Rio e todas a cultura brasileira. O Brasil tem mudado muito na ginástica e era uma forma de homenagear.

Luana Gomes no Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro (Foto: Gaspar Nóbrega / CBG)
Luana Gomes no Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro (Foto: Gaspar Nóbrega / CBG)

Na série de fitas, a ginasta recebeu nota 21.250, ficando na 35ª posição.

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

Programação do dia

Quinta-feira, 21 de Agosto
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C

