Leonardo Gonçalves conquista bronze no Grand Slam de judô em Abu Dhabi

Mais uma! Leonardo Gonçalves assegurou a medalha de bronze na categoria até 100kg do Grand Slam de judô em Abu Dhabi, encerrando a participação brasileira no torneio realizado nos Emirados Árabes Unidos neste domingo (30).

Conquista essencial

O judoca, carinhosamente chamado de "Leo" no circuito internacional, garantiu o terceiro lugar ao aplicar um ippon decisivo sobre o holandês Simeon Catharina, atualmente o 18º colocado no ranking mundial. Com o feito, o brasileiro somou 500 pontos cruciais no sistema classificatório da Federação Internacional, já que a competição distribui 1000 pontos aos campeões.

Essa pontuação é de grande valor e deve alçar Leonardo à quarta colocação na lista mundial, a ser divulgada na próxima segunda-feira. O atleta já figura entre os cinco melhores do mundo e iniciou sua campanha no torneio como o segundo cabeça de chave da sua categoria.

A jornada de Leo em Abu Dhabi começou com uma vitória sobre o eslovaco Benjamin Mataseje (118º do ranking). Nas quartas de final, ele foi superado pelo húngaro Szombor Veg (14º na classificação). Contudo, na repescagem, o judoca mostrou resiliência ao vencer Dzhakhongir Madzhidov, do Tadjiquistão (sétimo melhor do mundo), antes de garantir o bronze na disputa final.

Saldo de três medalhas brasileiras

O Brasil finalizou sua participação no Grand Slam de Abu Dhabi com um total de três medalhas de bronze. Além do pódio de Leonardo Gonçalves, Daniel Cargnin e Rafaela Silva também conquistaram o terceiro lugar nos dias anteriores de competição.

O próximo compromisso de peso no calendário internacional é o Grand Slam do Japão, marcado para a próxima semana. A princípio, Leonardo Gonçalves não está escalado para participar deste evento. A medalha obtida por Leo reforça a excelência e a tradição do judô brasileiro em competições de alto nível, uma modalidade que historicamente enche o país de orgulho.

