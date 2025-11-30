menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Leonardo Gonçalves conquista bronze no Grand Slam de judô em Abu Dhabi

Brasileiros fecham competição com três medalhas

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 30/11/2025
12:37
Leandro Gonçalves na quarta de final do Grand Slam 2025 (Foto: IJF)
imagem cameraLeonardo Gonçalves na quarta de final do Grand Slam 2025 (Foto: IJF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mais uma! Leonardo Gonçalves assegurou a medalha de bronze na categoria até 100kg do Grand Slam de judô em Abu Dhabi, encerrando a participação brasileira no torneio realizado nos Emirados Árabes Unidos neste domingo (30).

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Conquista essencial

O judoca, carinhosamente chamado de "Leo" no circuito internacional, garantiu o terceiro lugar ao aplicar um ippon decisivo sobre o holandês Simeon Catharina, atualmente o 18º colocado no ranking mundial. Com o feito, o brasileiro somou 500 pontos cruciais no sistema classificatório da Federação Internacional, já que a competição distribui 1000 pontos aos campeões.

Essa pontuação é de grande valor e deve alçar Leonardo à quarta colocação na lista mundial, a ser divulgada na próxima segunda-feira. O atleta já figura entre os cinco melhores do mundo e iniciou sua campanha no torneio como o segundo cabeça de chave da sua categoria.

A jornada de Leo em Abu Dhabi começou com uma vitória sobre o eslovaco Benjamin Mataseje (118º do ranking). Nas quartas de final, ele foi superado pelo húngaro Szombor Veg (14º na classificação). Contudo, na repescagem, o judoca mostrou resiliência ao vencer Dzhakhongir Madzhidov, do Tadjiquistão (sétimo melhor do mundo), antes de garantir o bronze na disputa final.

➡️ Rafaela Silva e Cargnin conquistam bronze no Grand Slam de judô
➡️ Judô: Irmãs Pereira do Instituto Reação dividem luta pelo sonho olímpico
➡️ Exclusivo: Irmã de Rafaela Silva, Raquel lidera atletas no Instituto Reação

Saldo de três medalhas brasileiras

O Brasil finalizou sua participação no Grand Slam de Abu Dhabi com um total de três medalhas de bronze. Além do pódio de Leonardo Gonçalves, Daniel Cargnin e Rafaela Silva também conquistaram o terceiro lugar nos dias anteriores de competição.

O próximo compromisso de peso no calendário internacional é o Grand Slam do Japão, marcado para a próxima semana. A princípio, Leonardo Gonçalves não está escalado para participar deste evento. A medalha obtida por Leo reforça a excelência e a tradição do judô brasileiro em competições de alto nível, uma modalidade que historicamente enche o país de orgulho.

