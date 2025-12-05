Brasil domina Angola e se garante no mata-mata do Mundial de Handebol

A seleção feminina disputou, nesta sexta-feira (5), a segunda partida válida pela fase principal do Mundial de Handebol. Em Dortmund, pelo Grupo IV, o Brasil venceu a Angola por 32 a 26 e manteve os 100% de aproveitamento na competição. A armadora Bruna de Paula, mais uma vez, foi eleita a MVP da partida.

A vitória sobre a Angola garante a classificação do Brasil no mata-mata do Mundial de Handebol. Na fase principal, as seleções classificadas na primeira fase foram reorganizadas em três grupos e apenas as duas melhores se garantem nas quartas de final. Como venceu a Suécia na primeira fase, a equipe não consegue mais ultrapassar a Amarelinha na tabela.

Com o resultado, a seleção chega aos oito pontos. Em caso de vitória da Noruega, contra República Tcheca, a última partida do Brasil antes do mata-mata definirá a liderança do Grupo IV.

Como foi o jogo

O placar abriu com um gol do Brasil já nos primeiros segundos, mas não demorou para a Angola recuperar e igualar as parciais. Esse "bate e volta" aconteceu em toda metade do primeiro tempo. Com uma sequência de lances impressionantes de Lari Araújo, a vantagem de dois pontos foi estabelecida a favor da Seleção. A partir daí, a goleira Gabi Moreschi brilhou, e as brasileiras abriram uma diferença confortável, terminando a etapa por 18 a 15.

Na volta do intervalo, não foi diferente. As "Leoas" conseguiram controlar o jogo com muita maestria, e a diferença chegou a 10 pontos. Apesar das angolanas ameaçarem uma resposta, o Brasil tinha o jogo nas mãos e administrou muito bem a vantagem no placar. A goleira Gabi voltou a entregar grandes defesas, enquanto Gabi Bitolo, Bruna de Paula e Ale assumiram a potência ofensiva da equipe. Para garantir a classificação a Seleção fechou o jogo com uma vitória impressionante por 32 a 26.

