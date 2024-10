Ruth Chepngetich bateu o recorde mundial feminino da maratona. A queniana também destroçou a marca anterior, que pertencia à Tigst Assefa com o tempo incrível de 2h09min57s — quase dois minutos mais rápida do que as 2h11min53s da etíope — e se tornou a primeira mulher a quebrar a barreira das 2 horas e 10 minutos.

O feito foi realizado na manhã deste domingo (13), na Maratona de Chicago, nos Estados Unidos. Esta foi a terceira vez que a queniana de 30 anos venceu a prova (2021, 2022 e 2024), mas dessa vez com o gostinho especial de se tornar a maratonista mais rápida do mundo.

Em entrevista pós-corrida, Ruth dedicou o mundial a Kelvin Kiptum — que coincidentemente bateu o recorde mundial na Maratona de Chicago em 2023 — recordista masculino que morreu em um acidente de carro em fevereiro deste ano.

Ruth Chepngetich comemorando vitória na Maratona de Chicago (Foto: Michael Reaves/ AFP)

— Esse é meu sonho e ele se tornou realidade. Eu lutei muito. Pensei muito no recorde mundial e consegui. Esse recorde mundial eu dedico para o Kelvin. — disse Chepngetich.

Na manhã do último domingo (13), a vitória no masculino foi do também queniano John Korir, que conquistou seu primeiro título numa maratona internacional com o tempo de 2h02min43s. Ele é agora o sexto maratonista masculino mais rápido da história.