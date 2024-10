Brasil foi campeão mundial de futsal, após vencer Argentina na semifinal e Espanha na final (Foto: Pornchai Kittiwongsakul/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Ao longo dos anos, Brasil e Argentina protagonizaram diversos jogos marcantes no futsal. Neste domingo (6), ambas equipes adicionarão a final da Copa do Mundo a este grupo. Mas, antes disso, o Lance! irá relembrar outros confrontos históricos desta rivalidade.

➡️Como era o mundo em 2012, ano que o Brasil venceu a Copa do Mundo de Futsal pela última vez?

Mundial de 2012 e a paralisia de Falcão

O Brasil buscava o bicampeonato em sequência da Copa do Mundo. Por outro lado, a Argentina mirava o primeiro título mundial da história do país. Falcão havia se machucado na primeira partida do Mundial e, fora de ação, desenvolveu uma paralisia facial. Afetado pelo problema de fundo nervoso, o Rei entrou em quadra no sacrifício e, não só empatou, como virou o jogo na prorrogação — garantindo a Seleção na final.

➡️Sem Falcão, Brasil tem dois candidatos a heróis na Copa do Mundo de Futsal

Mundial de 2021 e a vingança argentina

Em um cenário completamente diferente de nove anos antes, a Argentina chegou para o confronto com amplo favoritismo. A Albiceleste havia levantado a Copa do Mundo de Futsal em 2016, enquanto o Brasil ainda tentava se reencontrar em grandes palcos após a aposentadoria de Falcão. Em roteiro parecido com 2012, os "hermanos" abriram 2 a 0, mas, dessa vez, a Seleção não conseguiu reverter o placar.

Falcão jogou com paralisia facial diante da Argentina e da Espanha na Copa do Mundo de Futsal de 2012 (Foto: Pornchai Kittiwongsakul/AFP)

Último encontro

O confronto mais recente traz boas lembranças para os brasileiros. Há sete anos sem conquistar um título de grande relevância, o Brasil reencontrou o caminho das taças em 2024. Na Copa América, disputada em fevereiro, a Amarelinha venceu a seleção argentina na final por 2 a 0, com gols de Pito e Rafa Silva.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O próximo capítulo deste clássico está próximo. Brasil e Argentina se enfrentam pela decisão da Copa do Mundo de Futsal neste domingo (6), às 12h, no horário de Brasília.