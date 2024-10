Falcão beija o troféu da Copa do Mundo de futsal conquistado em 2012, pelo Brasil (Foto: Pornchai Kittiwongsakul/AFP)







Publicada em 05/10/2024

Se tiver uniforme sobrando, o Rei está dentro. A poucas horas da final entre Brasil e Argentina na Copa do Mundo de Futsal, Falcão falou sobre a expectativa para a partida. O melhor jogador da história já disputou alguns clássicos como esse, mas nunca em uma decisão de Mundial. A Amarelinha encara a Albiceleste neste domingo (6).

— Essa final entre Brasil e Argentina para quem ganhar vai ser uma brincadeira eterna e para quem perder vai ser o contrário. Mas acredito que um Brasil x Argentina em uma rivalidade dentro do normal é muito bacana. O mundo inteiro admira essa rivalidade. É uma final que eu queria ter jogado, infelizmente não aconteceu. Que essa geração agora, tanto do Brasil quanto da Argentina, aproveite esse momento —disse o ex-jogador em entrevista ao site oficial da Fifa.

Falcão acumula uma série de confrontos marcantes contra os "hermanos". Na Copa do Mundo de 2012, última vez que o Brasil ergueu o troféu, as seleções protagonizaram uma semifinal histórica. Este jogo, inclusive, que o ex-jogador elegeu como o mais marcante de sua carreira — o Rei estava com um quadro de paralisia facial e não jogaria a partida. Mas, ao ver a eliminação próxima, a comissão técnica resolveu mandar o camisa 12 para quadra.

— A Argentina fez 1 a 0, 2 a 0... A comissão técnica veio falar comigo, o Marcos Sorato junto com o Vander. E eu falei: me deixa ir. Logo que eu entro, um torcedor entra para me abraçar. Eu já estava com um olho parado, e o torcedor põe o dedo no meu outro olho. Fico sem enxergar nada. Eu saio, jogo um colírio e quando volto o Neto faz o 2 a 1. Faltando três minutos e meio eu empato, 2 a 2. Depois, na prorrogação, eu faço 3 a 2 — afirmou o Rei.

Falcão em quadra pela Copa do Mundo de Futsal em 2012 (Foto: Acervo Lance!)

Aposentado há seis anos, Falcão agora observa de longe o desenvolvimento do futsal no mundo. 12 anos depois da semifinal na Tailândia, o ex-jogador prevê bastante equilíbrio para a decisão no Uzbequistão. O Rei ainda indicou que, tanto os brasileiros, quanto os argentinos, possuem pontos fortes e fracos.

— Acredito que é 50% para cada um, o Brasil tem coisas que a Argentina não tem, e a Argentina tem coisas que o Brasil não tem. Isso acaba equilibrando muito o jogo. Acredito que é 50% para cada um, mas eu como brasileiro, espero que seja 51% para o Brasil e a gente possa ser campeão — concluiu Falcão.

Em busca do hexacampeonato, o Brasil encara a Argentina pela grande final da Copa do Mundo de Futsal. A partida acontecerá no domingo (6), às 12h, no horário de Brasília.