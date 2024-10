Neguinho em quadra durante Brasil x Ucrânia, pela Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 16:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Movimento histórico. A Fifa irá até o Comitê Olímpico Internacional (COI) pedir a inclusão do futsal no quadro de modalidades das Olimpíadas. As entidades possuem uma espécie de rivalidade histórica, o que atrapalhou o diálogo entre elas ao longo do tempo. A informação é do comentarista da modalidade no SporTV, Marcelo Rodrigues.

A informação foi divulgada por Marcelo durante a transmissão do jogo entre Argentina e França, pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal. De acordo com o comentarista, além de pedir a inclusão do futsal, falará também sobre a adição do beach soccer (futebol de areia) no programa dos Jogos Olímpicos.

Por que o futsal não está nas Olimpíadas?

O principal ponto que impediu a presença do futsal nas Olimpíadas é o atrito histórico entre o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Fifa. O futsal cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo Comitê para entrar no quadro de modalidades — o COI exige que a modalidade seja reconhecida pelo Comitê, regida por uma Federação Internacional e siga o código antidoping do COI. Além disso, a modalidade precisa ser amplamente dominada por homens em, pelo menos, 75 países e quatro continentes e por mulheres em 40 países e três continentes.

O futsal cumpre todas as medidas impostas. É gerido por uma federação internacional, a Fifa, e é praticado por homens e mulheres em mais de 170 países ao redor do mundo.

A ausência, tanto do futsal, quanto do beache soccer, se dá pela falta de representatividade das entidades em reuniões do COI. Por isso, a ida da Fifa em direção ao Comitê é visto como um primeiro passo para a aproximação entre as organizações.