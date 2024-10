Brasil busca o sexto título da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Caio Gonçalves , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 05/10/2024 - 16:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil está de volta à final da Copa do Mundo de Futsal após 12 anos. Contra a Argentina, neste domingo, às 12h (de Brasília), a Seleção não terá o maior jogador da história, Falcão, que já se aposentou. Na lacuna deixada pelo craque, outros nomes surgem como protagonistas. O Lance! apresenta os candidatos a heróis.

Pito, o camisa 10

A começar pelo melhor jogador do mundo, que é brasileiro: Pito. Dono de um chute potente, o camisa 10 chegou à Copa do Mundo com o crivo de melhor do planeta e foi um dos destaques da Seleção Brasileira na primeira fase. O destaque na decisão seria o final feliz de uma história de superação, porque o atleta se lesionou antes das oitavas de final, contra a Costa Rica, e não entrou mais. O atleta está relacionado para a partida.

Dyego, craque e líder

Craque e capitão. Poucos são os atletas que conseguem unir a qualidade técnica com a liderança, mas esse é um mérito que o ala Dyego pode ostentar. Em seu segundo Mundial, o jogador de 35 anos carrega a braçadeira de capitão do Brasil nesta Copa do Mundo de Futsal. Habilidoso, o brasileiro deu nome a um drible nas quadras mundo à fora — a "La Dyeguinha". Dyego ainda foi responsável por marcar os três gols da Seleção na partida contra Ucrânia na semifinal da competição.

Dupla do Brasil e do Barcelona

A escola brasileira sempre teve reconhecimento internacional. Não à toa, é comum ver as grandes equipes do mundo com brasileiros no elenco — este é o caso do Barcelona, da Espanha. Quando não estão vestindo verde e amarelo, Pito e Dyego defendem as cores do clube catalão. Por lá, empilharam uma série de títulos, incluindo a Champions League na temporada 2021/2022.

Para fechar a conta de brasileiros no plantel, o Barcelona tem ainda o ala Matheus Silva e o pivô Fits. Além do fixo Neguinho, contratado esta temporada, mas que está emprestado ao Palma, também da Espanha.

Em busca do hexacampeonato, o Brasil encara a Argentina pela grande final da Copa do Mundo de Futsal. A partida acontecerá no domingo (6), às 12h, no horário de Brasília.