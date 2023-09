Mais de 30 anos depois, o Dream Team dos Estados Unidos continua presente no imaginário do fã de basquete como a melhor seleção de todos os tempos. A equipe norte-americana era formada apenas por jogadores universitários até 1989, quando conseguiu a liberação da FIBA para colocar os melhores atletas nas competições internacionais. O aval da entidade culminou em um time histórico, com craques como Michael Jordan e Magic Johnson atuando lado a lado.