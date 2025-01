Australian Open: veja os resultados do nono dia de competições

O Australian Open chegou ao seu nono dia de disputas nesta segunda (20), em Melbourne, ainda válido pelas oitavas de final da competição. Jannik Sinner avançou às quartas de final, mesmo com dificuldades. O tenista italiano precisou de atendimento médico, portanto, venceu Holger Rune por 3 sets a 1 (parciais de 6/2, 6/3, 3/6 e 6/3).

Algoz de João Fonseca, Lorenzo Sonego desbancou mais uma jovem promessa e avançou às quartas de final. A vítima dessa vez foi o norte-americano Learner Tien, que após furar o quali foi até as oitavas de final. O italiano venceu por 3 sets a 0, com parciais 6/3, 6/2, 3/6 e 6/1.

No feminino, Iga Świątek atropelou a alemã Eva Lys por 2 sets a 0 (com parciais de 6/0 e 6/1). A polonesa precisou de apenas 59 minutos para acabar com a resistência da número 128 do ranking, que havia surpreendido o mundo do tênis ao superar três rodadas.

Iga Swiatek celebra vitória em cima da alemã Eva Lys no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Veja todos os resultados do nono dia do Australian Open 2025

Aqui está uma tabela organizada com os resultados das oitavas de final:

Masculino — Oitavas de final

[1] Jannik Sinner (ITA) 6/3 3/6 6/3 6/2 Holger Rune (DIN) [13] [8] Alex de Minaur (AUS) 6/0 7/6(5) 6/3 Alex Michelsen (EUA) - [21] Ben Shelton (EUA) 7/6(3) 6/7(3) 7/6(2) 1/0 des. Gael Monfils (FRA) - - Lorenzo Sonego (ITA) 6/3 6/2 3/6 6/1 [Q] Learner Tien (EUA) -

Feminino — Oitavas de final