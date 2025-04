Em janeiro de 2024, João Fonseca, aos 17 anos, era o 727º do mundo quando alcançou sua primeira semifinal de Challenger na carreira. Pois, na sexta-feira (4), aos 17 anos e 758º do planeta, um adolescente tcheco repetiu a proeza, em Barletta, na Itália. Seu nome? Maxim Mrva.



O adolescente tcheco nasceu em Prostejov, mesma cidade de Jakub Mensik, de 19 anos, campeão do Masters 1000 de Miami, domingo passado, desbancando, na decisão, ninguém menos do que o sérvio e hexacampeão Novak Djokovic.



Primeira semi de João Fonseca foi em Buenos Aires

Curiosamente, a primeira semifinal de Challenger de João Fonseca foi na mesma cidade onde, em fevereiro deste ano, conquistou seu primeiro ATP: Buenos Aires. Na ocasião, em janeiro de 2024, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, venceu o britânico Felix Gill (369º), o boliviano Murkel Dellien (306º) e o experiente italiano Gianluca Mager (hoje com 30 anos, então 335º e ex-62), antes de parar na semifinal contra o cazaque Dmitry Popko (417º).

Dois meses depois, em março, o fenômeno brasileiro (então o 341º do mundo) alcançou sua primeira final nesse nível de torneio, em Assunção, no Paraguai, perdendo para o paulista Gustavo Heide (225º) por 7/5, 6/7 e 6/1. Em agosto do mesmo ano, veio o primeiro dos três títulos de Challenger de João Fonseca (todos em quadras rápidas). Como o 214º do planeta, ele superou o britânico Li Tu (222) na final em Lexington, nos EUA.

Em 2025, o número 1 do Brasil conquistou outros dois Challengers: em Camberra, na Austrália, em janeiro (como o 145º), e em Phoenix, nos EUA, em março, já como o 80º do planeta. Atualmente, o brasileiro, aos 18 anos, é o 59º melhor tenista do mundo.

continua após a publicidade

Depois de alcançar a terceira rodada do Masters 1000 de Miami, mês passado, João Fonseca retorna ao circuito em outro torneio desse nível. Será em Madri, que começa no próximo dia 21.