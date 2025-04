Pelo terceiro ano consecutivo, São Paulo está sediando o Roland Garros Juniors Series, torneio vencido por João Fonseca em 2022 e que dá vaga na chave juvenil do Aberto da França no final de maio. O Chefe de Desenvolvimento Internacional da Federação Francesa de Tênis e diretor do evento, Aymeric Labaste, conversou com o Lance! sobre o torneio.

O torneio, que faz parte do projeto da FFT de fomentar o tênis a nível global, começou em 2014, quando decidiu-se por realizar pequenos torneios em diferentes regiões do planeta. Na ocasião, era disputada uma final em Paris e os campeões recebiam convite para a disputa em Roland Garros.

- Existiam etapas na China, Japão, EUA, Brasil, e claro, México. Cada país estava classificando um menino e uma menina para a chave principal - conta Labaste.

- Os campeões de cada país jogavam essa grande final, mas apenas os vencedores recebiam o convite para jogar Roland Garros Junior. Então, quando fui nomeado chefe do Desenvolvimento Internacional de Roland Garros, eu queria mudar o formato e dar os convites diretamente aos vencedores aqui. Até agora, temos apenas dois torneios no mundo. Quero dizer, Roland Garros Junior Series pela Renault, este aqui e lançamos a primeira edição em Tóquio para a Ásia em outubro passado. Agora, são apenas dois torneios em vez de cinco ou seis, como costumávamos ter antes.

João Fonseca venceu o torneio juvenil em 2022

O formato implementado por Labaste surgiu após a pandemia, em 2022, e logo no ano em que João Fonseca foi o campeão e disputou o Slam parisiense.

- Ele é o nosso primeiro campeão em 2022, (o torneio) foi no Rio de Janeiro naquele ano e eram apenas jogadores brasileiros. Daí, abrimos o torneio para jogadores sul-americanos pela primeira vez em 2023. Ano passado, convidamos jogadores mexicanos, dando convites para os melhores juvenis, por isto, agora (a competição) é com a América do Sul e mais o México - detalha.



- João (Fonseca) disse muitas vezes à imprensa que este torneio foi uma espécie de ponto de partida para ele. Como ele se classificou para Paris, jogou seu primeiro Grand Slam. Ele tinha 15 anos naquela época e conseguiu chegar à terceira rodada, sendo que na segunda derrotou o cabeça de chave número um, que era três anos mais velho que ele. Então, isso foi realmente impressionante e esse é o ponto principal desse conceito, dessa iniciativa - recorda Labaste.

- Queremos dar aos jogadores aqui uma experiência de Grand Slam por uma semana. Então é como se fosse a primeira vez que eles estão vivendo essa experiência profissional - segue o diretor, contando que o trabalho de desenvolvimento dos jovens tenistas inclui muito além da experiência de se estar em Roland Garros.

Já em São Paulo, os jovens passam por uma série de treinamentos e oportunidades de desenvolvimento pessoal e técnico:

- Eles tiveram treinamento de mídia, gerenciamento de mídia social, através de workshop. Daí uma conversa aberta com Gabi (Sabatini) e (Juan Martín) Del Porto para que eles pudessem fazer todas as suas perguntas. Esse é o nosso compromisso para este torneio.

Os dois ídolos argentinos são embaixadores da competição. Delpo e Sabatini foram escolhidos, segundo Labaste, por serem os últimos tenistas do continente a vencerem um Grand Slam. Sabatini conquistou o US Open 1990 e Delpo o mesmo torneio em 2009.

Entretanto, a experiência e troca de conhecimento também se estendem aos campeões que vão à capital francesa:

- Queremos proporcionar essa experiência de Grand Slam, essa experiência de Roland-Garros, para os dois vencedores que vão a Paris. Eles terão uma experiência única porque não é só jogar o torneio. Nós garantimos que eles possam treinar com os melhores juniores, que eles possam visitar os bastidores de Roland-Garros. Eles conhecerão Amélie Mauresmo (ex-número 1 e dona de dois Grand Slams), a diretora de Roland-Garros. Eles falarão com a imprensa, e então nós daremos a eles ingressos para irem à Quadra Central (Philippe Chatrier). Isso é na sexta-feira da primeira semana de Roland-Garros, dois dias antes de domingo (quando começa a disputa do juvenil).

