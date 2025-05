João Fonseca nem era nascido quando Gael Monfils iniciou a carreira como profissional, em 2004. Pois os caminhos do brasileiro e do francês podem se cruzar na terceira rodada de Roland Garros. Para isso, nesta quinta, o carioca, de 18 anos, precisa derrotar o anfitrião Pierre-Hugues Herbert (147º), por volta das 11h (de Brasília) enquanto o veterano, de 38, tem que superar o britânico Jack Draper (5º), não antes das 15h15 .

continua após a publicidade

➡️ Galeria de imagens: Relembre as estreias de Nadal, Djokovic, Federer, Alcaraz e Sinner

Como se sabe, o brasileiro estreou em Paris na terça-feira, desbancando o 28º do mundo, o polonês Hubert Hurkacz, por 3 sets a 0. Com o feito, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, se tornou o mais jovem desde o espanhol Carlos Alcaraz, em 2021, a vencer uma partida no torneio.



Jogador dos mais habilidosos e versáteis, um verdadeiro showman, Monfils, ex-número 6, em 2016, atualmente é o 42º do mundo. Com a vitória na estreia, sobre o boliviano Hugo Dellien (90º), o francês bateu um recorde na Era Aberta (desde 1969): o de vitórias em cinco sets em Paris. São, agora 12, em 17.

continua após a publicidade

➡️ Confira a emocionante homenagem ao recordista Nadal em Roland Garros



Em Roland Garros, o francês debutou em 2005, um ano antes do nascimento de João Fonseca. Em 2008, Monfils protagonizou seu maior feito: as semifinais. Nas últimas duas edições, o anfitrião parou na segunda rodada.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



Monfils desafia algoz de João Fonseca

Com 17 vitórias em 24 jogos em 2025 e um título, no piso rápido de Auckland, na Nova Zelândia, em janeiro, Monfils busca triunfo inédito contra Draper. O único duelo até hoje entre ambos foi na quadra rápida do Masters 1000 do Canadá, de 2022, e o britânico levou a melhor, nas oitavas de final.

continua após a publicidade

Em março, em Indian Wells, Draper impôs a João Fonseca sua primeira derrota no Masters 1000 de Indian Wells, na segunda rodada. O tenista europeu, por sinal, venceu, naquela semana, o troféu mais importante da carreira, o primeiro desse nível de torneio.



Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros





1997 BRA Gustavo Kuerten

1998 ESP Carlos Moyá

1999 USA Andre Agassi

2000 BRA Gustavo Kuerten

2001 BRA Gustavo Kuerten

2002 ESP Albert Costa

2003 ESP Juan Carlos Ferrero

2004 ARG Gastón Gaudio

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

O francês Gael Monfils na vitória sobre o boliviano Hugo Dellien em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)