Qual feito de Alcaraz João Fonseca igualou em Roland Garros

Com João Fonseca, que igualou feito de Carlos Alcaraz, sempre vale a pena ver de novo. Tal como em janeiro, quando estreou em Grand Slams desbancando o então número 9 do mundo, o russo Andrey Rublev, no Aberto da Austrália, nesta terça-feira (27), o brasileiro, de 18 anos, voltou a assombrar o mundo do tênis. Os inapeláveis 3 sets a 0 sobre o polonês Hubert Hurkacz levaram o número 1 do Brasil e 65º do mundo a igualar uma marca do atual campeão do torneio francês. Em 2021, o espanhol tinha a mesma idade do carioca quando estreou em Paris.



A diferença é que a vitória do brasileiro foi contra um adversário de ranking bem superior ao do rival do espanhol há quatro anos. Enquanto Hurkacz, que já foi top 6, é o 28º do mundo, Alcaraz debutou, em 2021, como o 97º do planeta, derrotando o 128º daquela semana, o compatriota Bernabe Zapata Miralles.

O triunfo desta terça é, também, o terceiro do pupilo do técnico Guilherme Teixeira contra um top 30 na temporada. Além da vitória sobre Rublev em Melbourne, o carioca derrotou, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, em março, na quadra rápida, o francês Ugo Humbert (20º).

Contando apenas partidas de ATP (excluindo as 10 vitórias e uma derrota em Challengers), João Fonseca soma, agora, 11 triunfos em 18 duelos em 2025.

Na segunda rodada de Roland Garros, o número 1 do Brasil terá pela frente, em confronto inédito, o anfitrião e veterano Pierre-Hugues Herbert (de 34 anos e 147º do mundo), que derrotou o compatriota Benjamin Bonzi (60), por 7/5, 3/6, 4/6, 7/5 e 6/2.

Semana passada, Herbert foi derrotado no qualifying de Genebra por outro brasileiro, Karue Sell (285º), de 31 anos.

João Fonseca pode reencontrar algoz; Alcaraz joga quarta

Campeão do ATP de Buenos Aires, em fevereiro, João Fonseca pode reencontrar um de seus algozes na temporada na terceira rodada de Paris. Isso se ele e Jack Draper passarem pela segunda fase. O rival do britânico sai do confronto entre o anfitrião Gael Monfils e o boliviano Hugo Dellien.

Número 5 do mundo, o tenista da Grã-Bretanha venceu o brasileiro em março, na quadra rápida de Indian Wells, na segunda, e acabou ficando com o título.





Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

João Fonseca na vitória sobre o polonês Hubert Hurkacz em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)