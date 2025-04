Enquanto o tcheco Jakub Mensik, João Fonseca e o americano Learner Tien estão consolidados no circuito mundial, cinco nomes começam a despontar na Corrida Para Jidá. Trata-se de um ranking com os melhores sub-20 do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nessa lista, a liderança está com Mensik, de 19 anos, campeão do Masters 1000 de Miami, no último dia 30, quando desbancou ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic na final. Campeão do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, seu mais importante título até agora, o brasileiro, aos 18 anos, está em segundo nessa Corrida.

Tien, por sua vez, aos 19 anos e 69º do mundo (10 posições abaixo de João Fonseca), tem como melhor resultado, em 2025, as oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, torneio em que furou o qualifying, ganhando três jogos.

continua após a publicidade

➡️ Ace do Acioly: A temporada de saibro chegou!

João Fonseca pode abrir mão do NextGen Finals

O quarto colocado nessa Corrida atende pelo nome de Alexander Blockx. Esse belga, atual 154º do mundo e que completou 20 anos no último dia 8, derrotou, em 2023, João Fonseca em sua campanha rumo ao título do Aberto da Austrália juvenil. Na mesma semana, o tenista nascido na Antuérpia também superou Tien na final (vídeo abaixo).

Em novembro do ano passado, Blockx conquistou seu primeiro Challenger, em Kobe, no Japão. Dois meses depois, em Oeiras, em Portugal, a jovem estrela belga faturou o segundo título desse nível.

continua após a publicidade

Embora seja o atual campeão, João Fonseca pode abrir mão de participar do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita. Caberá a ele e sua equipe decidirem pela participação no torneio em novembro.