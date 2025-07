LNF: Magnus derrota Joaçaba e São Lourenço domina Cruzeiro

Duas partidas continuaram a 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF), nesta terça-feira (29). Em Joaçaba-SC, o Magnus venceu o Joaçaba pelo placar mínimo, em partida marcada pelos goleiros. Já em Betim–MG, o São Lourenço não teve dificuldades para derrotar o Cruzeiro, fora de casa.

Joaçaba x Magnus

Logo no segundo minuto de jogo, o Magnus aproveitou o erro na saída de bola do Joaçaba e, com Mendonça, abriu o placar. No restante do primeiro tempo, a equipe de catarinense equilibrou as ações, mas sem conseguir o empate. O time de Sorocaba também teve chances de ampliar, mas esbarraram no goleiro Jackson.

No segundo tempo, foi a vez do goleiro do Magnus brilhar, com Leandro fazendo grandes defesas para evitar o empate catarinense. A partida seguiu truncada, com muitas faltas e mais defesas cruciais dos goleiros. Nos segundos finais, o Joaçaba arriscou com goleiro-linha, mas sem conseguir o empate. Vitória por 1 a 0 da equipe de Sorocaba. O Magnus segue na liderança da LNF, com 34 pontos. O Joaçaba é o 21º, com apenas sete pontos.

O Magnus derrotou o Joaçaba por 1 a 0 (Foto: Pedro Trevisan / Magnus Futsal)

São Lourenço x Cruzeiro

O São Lourenço venceu o Cruzeiro por 6 a 2 fora de casa, em partida marcada por domínio catarinense e brilho de Gessé, autor de três gols. A equipe começou melhor e abriu o placar com Pirulito, após assistência de Gessé, em passe que cruzou toda a defesa da Raposa e encontrou o camisa 4, que apenas completou para as redes.

O Cruzeiro empatou na sequência com Raul, mas o São Lourenço retomou a vantagem com gols de Vini e dois de Gessé, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, mesmo com o goleiro Kauan evitando um placar mais elástico com boas defesas, o São Lourenço seguiu superior.

Gessé completou seu hat-trick e marcou o quinto gol dos visitantes. A Raposa pouco ameaçou e voltou a balançar a rede apenas no fim, com Delabela aproveitando rebote. Mas, nos segundos finais, Serjão aproveitou o goleiro-linha do Cruzeiro e marcou de sua própria área, anotando o sexto dos catarinenses, selando a vitória.

Na tabela, o São Lourenço segue na 18º colocação, com 14 pontos. Já o Cruzeiro é o penúltimo colocado (23º), com apenas 3 três pontos — uma vitória.

Outros resultados da LNF

Corinthians 4x3 Vélez Camaquã

Praia Clube 2x1 Esporte Futuro

Umuarama 2x2 Carlos Barbosa

Joinville 5x0 Tubarão

Foz Cataratas 2x0 Cascavel

Pato 3x1 Atlântico

Campo Mourão 4x1 São José

Dracena 5x4 Blumenau

Santo André 2x3 Marreco

