Quem é o adversário de Carlos Alcaraz nas oitavas em Barcelona

Campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, no domingo (13), pela primeira vez, Carlos Alcaraz está a três vitórias do 90º triunfo no saibro em na carreira. E, nesta quinta (17), em torno das 11h (de Brasília), o vice-líder do ranking enfrenta o sérvio Laslo Djere (de 29 anos e 80º do planeta), nas oitavas de final do ATP 500 de Barcelona.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Até hoje, o espanhol e o tenista da Sérvia só se enfrentaram uma vez. Nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires, em 2023, Alcaraz, então aos 19 anos, levou a melhor, por 6/2, 4/6 e 6/2 (vídeo abaixo).

Aliás, há dois meses, também no torneio na capital argentina, Djere protagonizou uma batalha diante do brasileiro João Fonseca, nas semifinais. O tenista carioca, de 18 anos, que teve match-points no segundo set, venceu por 7/6, 5/7 e 6/1.

continua após a publicidade

➡️Alcaraz alcança marca história no tênis espanhol; superar Nadal é desafio

Duas semanas depois, no ATP 250 de Santiago, no Chile, o tenista sérvio conquistou seu primeiro título no ano, batendo, na decisão, o único bicampeão de simples do Rio Open, o argentino Sebastian Baez. Djere, inclusive, conquistou, em 2019, no ATP 500 carioca, o primeiro de seus três títulos até hoje.

Em Barcelona, esta é a primeira participação de Djere. Já Alcaraz disputou quatro vezes o torneio e ganhou duas delas: em 2022 e 2023.

Na estreia, Alcaraz superou Quinn

Carlos Alcaraz venceu o norte-americano Ethan Quinn nesta terça-feira (15) pela estreia do ATP 500 de Barcelona. Apesar da dificuldade e irregularidade do espanhol ao longo da partida, principalmente no saque, o número dois do mundo conseguiu fechar com as parciais 6/2 e 7/6 (8-6).

continua após a publicidade

Foi a 21ª vitória do espanhol em 25 jogos em 2025. Recordista neste quesito, ao lado de Alcaraz, o australiano Alex De Minaur também busca vaga às quartas em Barcelona. O adversário, nesta quinta, será o britânico Jacob Fearnley (74º), em duelo inédito. Os dois entram em quadra logo após a partida entre o espanhol e o sérvio.

A partida durou cerca de 1h40 com direito a muitas oportunidades de quebra de serviço para ambos os lados. Quinn salvou três no primeiro game, perdeu três no segundo e salvou mais uma no terceiro, quando acabou quebrado.