João Fonseca vence Laslo Djere e avança à final do ATP de Buenos Aires

João Fonseca avançou à final do ATP 250 de Buenos Aires após vitória emocionante contra Laslo Djere neste sábado (15). O brasileiro de 18 anos garantiu sua primeira final em um torneio ATP depois de uma partida intensa contra o sérvio, vencida por 2 sets a 1 na Argentina, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 6/1. O brasileiro, que já havia superado três argentinos nas fases anteriores, consolidou sua campanha histórica, reforçou seu status de uma das maiores promessas do tênis mundial e vai se tornar o número 1 do Brasil no ranking mundial a ser divulgado nesta segunda-feira (17).

Como foi o jogo de João Fonseca?

João Fonseca comemora vitória contra Laslo Djere na Argentina (Foto: IEB+ Argentina Open)

Primeiro set

João Fonseca começou o primeiro set em desvantagem, com Laslo Djere dominante nos pontos iniciais. No entanto, o brasileiro reagiu rápido, empatou o jogo e manteve consistência no restante do set. O sérvio pressionou para tentar recuperar a liderança, mas Fonseca não cedeu. Após um empate tenso no final do set, a disputa foi decidida no tie-break. Com precisão e cold blood, o carioca fechou a parcial por 7 a 6 (7-3) e garantiu a vantagem inicial na partida.

Segundo set

João Fonseca manteve o ritmo intenso do primeiro set e começou o segundo de forma avassaladora, impondo seu jogo agressivo. O brasileiro, porém, perdeu fôlego no meio do set, e o sérvio Laslo Djere aproveitou para reagir. Em um momento crucial, Djere salvou um match point de Fonseca e, com uma virada dramática, venceu dois games seguidos para fechar em 7 a 5.

Terceiro set

No terceiro e decisivo set, João Fonseca começou dominante: venceu os dois primeiros games e parecia no controle. Mas a sequência da partida foi dramática: o brasileiro interrompeu o duelo ao reclamar de uma dor na região lateral do abdômen e foi atendido pelo fisioterapeuta diretamente na quadra. Após alguns minutos de tratamento, Fonseca retomou o jogo e, mesmo com o desconforto, mostrou resistência. O jovem voltou a brilhar, venceu cinco games consecutivos e fechou o set por 6/1, garantindo sua vaga na final do ATP 250 de Buenos Aires.

João Fonseca é o brasileiro mais jovem na final de um ATP

João Fonseca, de 18 anos e cinco meses, superou Thiago Wild para se tornar o brasileiro mais jovem a alcançar uma final de ATP na Era Aberta (desde 1968). Thiago havia conquistado o título de Santiago em março de 2020, aos 19 anos e 11 meses, pouco antes do início da pandemia. Neste domingo (16), a partir das 16h (horário de Brasília), o carioca enfrentará o argentino Francisco Cerundolo (28º do ranking e quinto favorito) ou o espanhol Pedro Martínez (41º) em busca do troféu no ATP 250 de Buenos Aires.

O brasileiro é o segundo mais jovem finalista na história do ATP de Buenos Aires, atrás apenas de José Acasuso, vice-campeão na primeira edição do torneio em 2001, aos 18 anos e quatro meses, diante de Gustavo Kuerten. Agora, João Fonseca busca superar o argentino e se tornar o mais jovem campeão da competição.

Além disso, Fonseca ultrapassou Roger Federer como o décimo mais jovem tenista a chegar a uma final ATP neste século — o suíço disputou sua primeira decisão, em Marselha, na França, em 2000, aos 18 anos e seis meses. Se vencer neste domingo, o carioca será o quarto mais jovem campeão de um torneio ATP no século XXI, atrás apenas de Rafael Nadal, Richard Gasquet e Carlos Alcaraz.