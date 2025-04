Saiba qual é o próximo campeonato de Novak Djokovic no tênis

Após a derrota nas fases preliminares do Masters de Monte Carlo no início de abril, o sérvio Novak Djokovic já tem um torneio marcado para este mês. O tenista participa do Masters de Madri, na Espanha, evento em que é tricampeão. João Fonseca, pupilo do tênis brasileiro, também participa do Masters de Madri. Os jogos começam em 23 de abril.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Novak Djokovic não participa do campeonato desde 2022, quando foi superado pelo espanhol Carlos Alcaraz. O sérvio conquistou o troféu do Masters 1000 de Madri em 2011, 2016 e 2019. Em 2025, ele busca o tetracampeonato do torneio.

Outro nome presente no evento é João Fonseca. O brasileiro volta às quadras após um mês longe delas — ele foi derrotado por Alex de Minaur no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

O Masters 1000 de Madri tem premiação de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 53 milhões). O evento acontece entre 23 de abril e 4 de maio.

Djokovic em ação na final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos; ele foi eliminado do evento (Foto: Al Bello / AFP)

➡️ Madri confirma participação de João Fonseca: ‘Grande sensação da ATP’

Todos os campeões dos Masters 1000 de Madri

2024 Andrey Rublev (RUS)

2023 Carlos Alcaraz (ESP)

2022 Carlos Alcaraz (ESP)

2021 Alexander Zverev (ALE)

2019 Novak Djokovic (SER)

2018 Alexander Zverev (ALE)

2017 Rafael Nadal (ESP)

2016 Novak Djokovic (SER)

2015 Andy Murray (GBR)

2014 Rafael Nadal (ESP)

2013 Rafael Nadal (ESP)

2012 Roger Federer (SUI)

2011 Novak Djokovic (SER)

2010 Rafael Nadal (ESP)

2009 Roger Federer (SUI)

2008 Andy Murray (GBR)

2007 David Nalbandian (ARG)

2006 Roger Federer (SUI)

2005 Rafael Nadal (ESP)

2004 Marat Safin (RUS)

2003 Juan Carlos Ferrero (ESP)

2002 Andre Agassi (EUA)