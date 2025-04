A semifinal do Challenger de Madri passou longe de ser um jogo tranquilo. Após sofrer um revés para Kamil Mahcrzak, o eslovaco Norbert Gombos invadiu a arquibancada para discutir com um torcedor. Segundo o jogador, o homem ficou assoviando para tentar atrapalhar seu saque e, assim, influenciar o resultado do jogo a favor de uma aposta feita.

A confusão aconteceu quando Gombos sacou para concluir o jogo no terceiro set. Enfrentando um break point, o eslovaco cometeu dupla falta e acabou sendo quebrado. Depois, Majchrzak venceu no tie-break por 7 a 1. Confira o vídeo do momento abaixo:

- Você está feliz? Você está destruindo o jogo. Eu não me importo se você está apostando - disse Gombos.

A organização do torneio colocou cartazes na quadra avisando que era proibido apostar no local, pós o incidente.

