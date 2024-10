Raulzinho estreia com vitória no NBB; veja quantos pontos o ex-NBA marcou

Ele está de volta! Após 13 anos atuando fora do país, Raulzinho reestreou no basquete brasileiro na vitória do Pinheiros sobre o Vasco da Gama por 65 a 62, na última segunda-feira (21), em São Januário, pelo NBB. O armador terminou a noite com 11 pontos, quatro rebotes e duas assistências.

Foi a segunda vitória da equipe paulista em três jogos. Anteriormente, o Pinheiros bateu o Pato Basquete e perdeu para o Paulistano. Depois do triunfo sobre o Cruz-Maltino, Raulzinho concedeu entrevista aos canais oficiais da LNB e falou sobre a volta ao Brasil.

— Todos esses anos fora jogando basquete, me fez um jogador e uma pessoa mais experiente. O Raulzinho de 32 anos agora é mais experiente, um pouco mais "baleado" das lesões, mas com a cabeça boa e positiva de conseguir ganhar meu ritmo, ajudar ao Pinheiros da melhor maneira possível. A diferença está nessa experiência, nas vivências que tive fora e poder passar isso para os garotos do Pinheiros. Esse sãos os motivos pelos quais escolhi esse time para voltar — destacou o armador.

Além disso, o jogador também falou a respeito dos companheiros de equipe e afirmou que o Pinheiros tem um núcleo bastante jovem e promissor. Além disso, percebeu uma rápida evolução na equipe em um curto período.

— Detalhes de dentro de quadra, de jogo, de leitura de jogo, coisas que só aprende jogando. A equipe é muito jovem e comete erros que é normal no começo da carreira. O Reynan é um jogador que tem um talento incrível e que sempre me pergunta, pedindo alguns toques. É legal passar isso e ver que eles escutam, respeitam e tentam botar em prática. Cheguei há uma semana, já vi uma evolução no time, fizemos cinco ou seis treinos juntos. Não sou uma pessoa de falar muito, então meu exemplo maior é estando dentro da quadra, trabalhar duro, jogar, tentar tomar decisões certas e jogar em equipe. Tudo isso eles verão e entenderão como o que é preciso para alcançar seus objetivos e crescer no basquete — acrescentou.

Pinheiros venceu o Vasco na terceira semana da temporada 2024/25 do NBB (Foto: Maurício Almeida/Vasco)

O Pinheiros volta às quadras pelo NBB nesta quinta-feira (24), às 11h (horário de Brasília), no Tijuca Tênis Clube, diante do Botafogo.