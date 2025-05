Quem é Graham Hill, único piloto a vencer a Tríplice Coroa do Automobilismo?

No mundo do automobilismo, diversas corridas são realizadas anualmente, mas somente três tem um "peso especial": as 24 horas de Le Mans, as 500 Milhas de Indianápolis e o Grande Prêmio de Mônaco. Mesmo sendo um título não-oficial, cada uma desses três conquistas compõe a principal versão da Tríplice Coroa do Automobilismo. Diversos pilotos tentam ou tentaram o feito, mas apenas um conseguiu: Graham Hill.

A Tríplice Coroa do Automobilismo tem duas versões, sendo uma a citada anteriormente e outra que substitui o Grande Prêmio de Mônaco pelo Campeonato Mundial da Fórmula 1, também conquistada por Graham.

Primeiros anos

Norman Graham Hill nasceu no dia 15 de fevereiro de 1929, em Londres, na Inglaterra. Após passar pelas divisões inferiores, chegou na Fórmula 1 em 1958, quando já tinha 29 anos, na equipe Lotus. No comando da escuderia de Colin Chapman, o inglês não marcou pontos em suas duas primeiras temporadas e deixou o time ao fim de 1959, rumo a BRM.

Campeão Mundial e GP de Mônaco

Em nova casa, Graham começou com resultados abaixo do esperado, devido à baixa confiabilidade do carro. Em 1960 e 1961, terminou apenas cinco de 16 corridas, mas que incluiu um pódio no Grande Prêmio dos Países Baixos, quando ficou na terceira colocação em sua primeira temporada.

Após anos turbulentos, em 1962 a BRM se tornou uma equipe de ponta e viu Hill vencer pela primeira vez na carreira, no GP dos Países Baixos. A boa fase seguiu no restante da temporada e, com mais três vitórias nas últimas quatro corridas, Graham se tornou campeão mundial pela primeira vez, sendo essa a primeira conquista de uma das versões da Tríplice Coroa do Automobilismo.

Na sequência do título, o inglês colecionou três vice-campeonatos em sequência, sendo duas para Jim Clark e outra para John Surtees. Porém, nestes anos, Graham venceu o Grande Prêmio de Mônaco, que faz parte da "versão mais popular" da Tríplice Coroa.

No restante da carreira na Fórmula 1, Hill venceu o Campeonato Mundial mais uma vez, em 1968, em retorno à Lotus. No Grande Prêmio de Mônaco, além das provas de 1963, 1964 e 1965, o inglês venceu em outras duas oportunidades, em 1968 e 1969, sendo o maior vencedor da prova até 1993, quando foi superado por Ayrton Senna. Sua quinta vitória no Principado também foi sua última na F1.

500 Milhas de Indianápolis

Em 1966, Graham Hill participou das 500 Milhas de Indianápolis, pela equipe Mecom-Lola-Ford, com os rivais da Fórmula 1, Jim Clark (vencedor em 1965) e Jackie Stewart. Logo em sua primeira tentativa, o inglês venceu a corrida americana e completou a segunda parte da Tríplice Coroa do Automobilismo.

Graham Hill é o único piloto a completar a famosa Tríplice Coroa do Automobilismo (Foto: Reprodução/Indycar)

24 Horas de Le Mans

Em 1972, Graham Hill completou a Tríplice Coroa do Automobilismo ao vencer as 24 Horas de Le Mans, no Circuito de la Sarthe, na França. No carro da Matra-Simca, com o francês Henri Pescarolo, o inglês conquistou a corrida de longa duração com uma confortável vantagem de 11 voltas sobre os companheiros de equipe François Cevert e Howden Ganley.

Fim de carreira e morte

Em 1973, Graham Hill fundou sua própria equipe, a Embassy Hill Racing. Mais no outro lado do balcão, o inglês não teve resultados expressivos em três temporadas, apenas marcando um ponto, no Grande Prêmio da Suécia de 1974. Sua última corrida foi no Grande Prêmio de Mônaco de 1975, onde não conseguiu se classificar.

Ao fim da temporada de 1975, Graham faleceu em um acidente aéreo, no dia 29 de novembro, em Londres. Além de Hill, outros cinco membros da equipe Embassy Hill faleceram: o gerente Ray Brimble, os mecânicos Tony Alcock e Terry Richards, o piloto Tony Brise e o designer Andy Smallman. O grupo estava voltando de uma sessão de testes de carro no Circuito Paul Ricard, na França.

Graham era casado com Bette Hill e deixou três filhos, sendo um deles Damon Hill, campeão mundial de Fórmula 1, em 1996, pela Williams.

Graham e Damon Hill foi a primeira dupla pai e filho foi a primeira com títulos mundiais (Foto: Reprodução)

O único vencedor da Tríplice Coroa do Automobilismo

Até hoje, Graham Hill segue sendo o único piloto na história a conquistar as duas versões da Tríplice Coroa do Automobilismo. O inglês venceu o Campeonato Mundial de Fórmula 1 (1962 e 1968), Grande Prêmio de Mônaco (1963, 1964, 1965, 1968 e 1969), as 500 Milhas de Indianápolis (1966) e as 24 Horas de LeMans (1972).

Para o Brasil, Emerson Fittipaldi concluiu duas pernas do feito, ao vencer o Mundial de F1 (1972 e 1974) e a Indy 500 (1989 e 1993), faltando apenas as 24 Horas de LeMans, onde teve dois convites para participar. Porém, recusou pelo trauma que teve após a morte do piloto brasileiro Christian Heinz, em 1963.

Emerson Fittipaldi conquistou as 500 Milhas de Indianápolis duas vezes (Foto: Acervo Lance!)

Entre os pilotos em atividade em 2025, apenas Fernando Alonso e Juan Pablo Montoya conseguem se igualar a Graham Hill. Para o espanhol, resta apenas as 500 Milhas de Indianápolis, onde correu em 2017, 2019 e 2020, mas sem conseguir a vitória.

Já o colombiano, nunca venceu as 24 Horas de LeMans. Mesmo nunca participando da classe principal, Juan participou em 2018, 2020 e 2021 na LMP2, onde nunca conquistou a principal prova de longa duração do mundo.