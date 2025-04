Emerson Fittipaldi relembra relação com Ayrton Senna e cena ‘de muita emoção’

Em 1992, Ayrton Senna guiou o carro da Penske que foi Emerson Fittipaldi na temporada daquele mesmo ano da Fórmula Indy, no autódromo de Firebird, em Phoenix. O teste da Penske ganhou a atenção do mundo do automobilismo pela expectativa de ver Ayrton em ação nas 500 Milhas de Indianápolis. Em entrevista ao Lance!, o bicampeão mundial de Fórmula 1 em 1972 e 1974 contou como foi a experiência da sessão e contou detalhes do único contato de Senna com a categoria americana. Confira o vídeo completo acima.

Ayrton Senna na Fórmula Indy

Emerson conta que, durante um jantar em São Paulo em dezembro de 1992, convidou Ayrton para um teste com a Penske, que seria realizado no autódromo de Firebird, em Phoenix. Com o sonho de correr as 500 Milhas de Indianápolis, principal corrida da Fórmula Indy, Senna aceitou o convite. No lado dos americanos, Fittipaldi relata que Roger Penske, dono da equipe, aceitou de imediato a ideia, pois, além da experiência, já poderia ser o primeiro contato do tricampeão mundial com o carro e com os mecânicos.

Apesar do desejo em participar de uma das corridas mais tradicionais do automobilismo, Ayrton Senna não foi liberado pela McLaren, que era comandada por Ron Dennis.

Emoção e sonho de Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi afirma que ficou muito emocionado ao ver Ayrton Senna guiando o seu carro e que tinha o sonho de correr as 500 Milhas ao lado do amigo brasileiro e de Nigel Mansell, que tinha acabado de vencer o Mundial de 1992 da Fórmula 1 e que no ano seguinte, correria na Fórmula Indy, pela Newman/Haas Racing.

— E eu tinha o sonho de correr Indianápolis com o Ayrton e com o Nigel Mansell. O Mansell tinha sido campeão mundial (em 1992), e ele tinha assinado com a Indy. Eu falei: 'Imagina se eu correr Indianápolis largando ao lado do Nigel Mansell e do Ayrton Senna'. Para mim seria um sonho — afirmou Emerson.

O ano de 1993

Em 1993, Emerson conquistou sua segunda e última 500 Milhas de Indianápolis, com Nigel em terceiro. Já no campeonato da Fórmula Indy, o inglês se sagrou campeão em seu ano de estreia, superando o brasileiro por oito pontos. Sem correr nas 500 Milhas, Senna fez seu último ano pela McLaren em 1993, onde teve grandes atuações e foi vice-campeão mundial de Fórmula 1 para Alain Prost.