O GP de Mônaco é uma das etapas mais emblemáticas da história da Fórmula 1. Conhecida por suas ruas estreitas, cassinos luxuosos e elegância, a corrida já foi palco de histórias memoráveis. Mas nenhuma tão misteriosa quanto a do diamante desaparecido, avaliado em US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão), durante a edição de 2004 da prova.

Aproveitando que o GP será realizado neste fim de semana, o Lance! relembra essa história que mais parece roteiro de Hollywood, ou do próprio Festival de Cannes.

O diamante perdido de Mônaco

Batida de Christian Klien no GP de Mônaco de 2004 (Foto: Fórmula 1)

Em 2004, a equipe Jaguar decidiu inovar no marketing e instalou um diamante no bico de seus carros durante o GP de Mônaco. A pedra preciosa foi emprestada pela empresa israelense Steinmetz como parte de uma campanha promocional do filme “Doze Homens e Outro Segredo” (lançado em dezembro daquele ano no Brasil), estrelado por George Clooney, Vincent Cassel e Julia Roberts.

O que era para ser uma ação ousada e sofisticada acabou se tornando um mistério. Logo na primeira volta da corrida, o piloto Christian Klien bateu. O carro foi recuperado apenas após o término da prova, mas o diamante não estava mais lá, e nunca mais foi visto.

— Essa será a volta mais cara que vou dar em Monte Carlo — brincou o austríaco, segundo o The Guardian.

Mais adiante, um motor Honda fumou e encheu a pista de fumaça (cara, parece até roteiro), causando um acidente entre outros dois carros que destruiu a barreira de proteção do circuito.



E depois de 21 anos?

Nada foi resolvido. Como o acidente ocorreu logo na primeira volta, os representantes da Jaguar só puderam procurar pelo diamante após o fim da corrida, quase duas horas depois. Quando finalmente tiveram acesso ao local, o diamante havia sumido sem deixar vestígios.

A polícia de Mônaco chegou a abrir investigação e fez interrogatórios com fiscais e pessoas presentes, mas ninguém soube dizer o que aconteceu com a joia.

Um dos rumores mais persistentes é de que um fã teria encontrado o diamante e levado para casa. No entanto, nunca houve qualquer prova disso.

— Alguém foi embora com algo bem mais valioso que um simples souvenir de corrida — disse Nav Sidhu, então assessor de imprensa da Jaguar, ao portal britânico.

Enquanto na ficção George Clooney, Julia Roberts e Vincent Cassel resolvem grandes mistérios com charme e inteligência, na vida real, o caso do diamante perdido segue sem solução, nem mesmo Danny Ocean conseguiria explicar.