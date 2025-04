Jean Silva revela chateação com torcida brasileira do UFC: ‘Não estão nem aí’

Grande nome do MMA brasileiro em 2025, Jean Silva revelou mágoas com a torcida brasileira após a semana da luta do UFC 314, realizado no sábado (12). Segundo o atleta, ele não tem interesse de lutar no Brasil, pois é uma torcida que apoia em momentos seletivos e que critica após qualquer situação ruim. Além disso, afirmou que recebe tratamento melhor nos Estados Unidos, assim como Alex Poatan.

Em entrevista ao canal Tarso Doria, realizada na segunda-feira (14), Jean foi perguntado se tinha interesse de encabeçar um possível evento no Brasil. Na resposta, o lutador surpreendeu e afirmou que não tem interesse de lutar no país e que também não gosta. Na sequência, Silva revelou que não curtiu o tratamento que recebeu nas vésperas da luta contra Bryce Mitchell, no UFC 314.

— Eu não sou muito fã de lutar no Brasil. Não tenho essa parada de "Tem que lutar no Brasil". Tem um monte de brasileiro aí, hoje muitos dos caras me apoiam, sou feliz com isso, mas até então todo mundo estava ali me criticando. Vou lá lutar no Brasil por causa do meu povo, que povo? Que povo? Até sexta-feira estava todo mundo julgando, "não bateu o peso". Já chorei muito por causa disso. Brasil não tá nem para ninguém não, tá ligado? — disparou Jean Silva.

Jean Silva no UFC 314 (Foto: Megan Briggs/AFP)

Logo depois, Jean Silva apontou a diferença de tratamento que ele, Alex Poatan e Diego Lopes recebem dentro e fora do Brasil. Para o "Lord", ambos são mais exaltados em outros países e que, no caso de Lopes, não acha errado ele representar o México ao invés do Brasil.

— Eu chego aqui nos Estados Unidos e tiram foto comigo, entendeu? Tu vê o Poatan chegando no Japão, na China, na Austrália, os caras parando tudo. O Poatan chega no Brasil, mano, mal tem gente esperando ele no aeroporto, entendeu? Então, tipo, o Diego Lopes tem mais é que defender mesmo o México, eu super apoio ele — completou Jean.

Jean Silva ganha destaque no UFC 314

Jean "Lord" Silva derrotou o americano Bryce Mitchell em luta do card principal do UFC 314. A luta foi vencida por finalização durante o segundo round. Após a atuação dominante, o membro da Fighting Nerds apareceu entre os quinze primeiros ranking do peso pena, na 13ª colocação.

Jean Silva derrotou Bryce Mitchell no UFC 314 (Foto: Megan Briggs/AFP)

