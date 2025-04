De volta ao UFC? McGregor faz ‘exigências’ para retorno e desafia rival

Conor McGregor voltou a movimentar o mundo do MMA nesta terça-feira (22), na rede social "X" (antigo Twitter). O irlandês fez postagens falando sobre um possível retorno ao UFC, com local e adversário definido, que seria um velho rival, Michael Chandler. Do outro lado, o americano não recuou e já respondeu o suposto desafio do ex-campeão do peso pena e leve.

Depois de problemas na justiça e afirmar que irá se candidatar ao cargo de presidente da Irlanda, McGregor volta a falar sobre retornar ao UFC após quatro anos fora dos octógonos. Porém, para essa volta acontecer, o irlandês "exige" que seja em um estádio. Já para oponente, Conor já definiu Michael Chandler, rival de anos, mas que nunca lutaram contra.

Tradução: "Só voltarei (ao UFC) em um estádio"

Tradução: "Mike Chandler. Negócios inacabados."

Do outro lado, Chandler, que até virou piada no mundo do UFC por desafiar Conor inúmeras vezes sem respostas, respondeu o irlandês rapidamente.

Tradução: Negócios inacabados. Carregando.

Rivalidade entre Conor McGregor e Michael Chandler

Desde que chegou ao UFC, Michael Chandler sempre teve Conor McGregor como alvo principal. Mesmo com duas vitórias em sete combates na empresa, toda vez que teve o microfone, desafiou o "The Notorious". Após anos sem respostas, em 2023, os lutadores foram escolhidos para serem treinadores do The Ultimate Figther 31, o que culminaria em um combate entre eles no UFC 303, em 29 de junho de 2024.

Porém, após especulações sobre o status da luta devido a uma coletiva de imprensa cancelada abruptamente, o UFC anunciou oficialmente o cancelamento da luta em 13 de junho de 2024, citando uma lesão sofrida por McGregor. Em setembro de 2024, foi relatado que Chandler "já havia terminado de esperar" para enfrentar Conor.

Michael Chandler no UFC 314 (Foto: Megan Briggs/AFP)

Desde então, Michael lutou mais duas vezes e saiu derrotado em ambas, para Charles do Bronx, no UFC 309, em novembro de 2024, e para Paddy Pimblett, no UFC 314, neste mês. Na última atualização, o americano está na 12ª colocação do ranking do peso leve.

Conor McGregor está fora de ação desde 2021, desde que perdeu para Dustin Poirier pela segunda vez seguida na terceira luta entre eles. No combate, o irlandês sofreu uma fratura na perna ao tentar um chute baixo, caso similar de Anderson Silva na revanche contra Chris Weidman, em 2013.