Quem é Alexia Thainara, brasileira de destaque no card principal do UFC?

Alexia "Burguesinha" Thainara irá encarar Molly McCann no UFC Fight Night London, neste sábado (22), na capital da Inglaterra. A brasileira fará sua estreia na organização no card principal do evento. Após nove vitórias seguidas, a última no Dana White's Contender Series, a lutadora de 29 anos busca a vitória para chegar ao ranking do peso palha.

Natural de Paracambi, no Rio de Janeiro, Alexia treina na Academia Ribas Family, localizada em Varginha, Minas Gerais. Burguesinha tem 1.63m de altura, pesa 52 kg e usa a base destra para lutar. No MMA, a brasileira tem 11 vitórias e uma derrota.

Carreira no MMA

Alexia iniciou a jornada no esporte em 2018, quando lutou contra Beatriz Ferreira no New Corpore Extreme 27 e venceu por submissão no segundo round. Dez meses depois, Thainara emendou mais uma vitória, por decisão dividida sobre Jenefer Rodriguez, no Favela Kombat 32. Porém, na luta seguinte, em novembro de 2019, veio o primeiro revés, ao ser finalizada por Bruna Brasil no terceiro round do Thunder Fight 20.

Após a primeira derrota, porém, Burguesinha deu a volta por cima. A brasileira venceu as últimas nove lutas, três por cinturão. Alexia se tornou campeã do Arena Global, do XForce MMA e do Standout Fighting Tournament. Com esse desempenho, recebeu a oportunidade de lutar no Dana White's Contender Series, o último degrau antes do UFC.

Alexia "Burguesinha" Thainara no Dana White Contender Series (Foto: Reprodução / Instagram)

No DWCS, Thainara superou Rose Conceição, por decisão unânime dos juízes, e causou uma boa impressão em Dana White, que elogiou a brasileira após a contratação para o UFC.

— Ela é forte, bem equilibrada, adorei a maneira como ela usou seus chutes para preparar seus socos no segundo round, deixou Rose sem saber o que fazer com ela em pé, foi muito bem. Achei que ela continuaria assim no terceiro round. Não sei se as pernas dela estavam machucadas e por isso não continuou chutando, mas ela foi muito bem. Ela está com 11-1, tem 28 anos. Ela está dentro — elogiou o presidente do UFC.

Estreia de Alexia "Burguesinha" Thainara no UFC

Alexia "Burguesinha" Thainara irá estrear no UFC contra Molly McCann na terceira luta card principal no UFC Fight Night London, neste sábado (22). O evento terá início às 17h (de Brasília), na O2 Arena. Adversária da brasileira, McCann tem cartel 14-7 e vem de derrota, justamente para Bruna Brasil, a única que derrotou Alexia no MMA.