Os jovens atletas da Seleção Brasileira viajam para enfrentar grandes nomes do judô em uma competição na Alemanha. Entre os judocas, André Lucas Dodero se destaca com uma potência em ascensão no esporte em mais de uma categoria. Com exclusividade ao Lance!, o judoca de 15 anos contou um pouco sobre a seu início, suas inspirações e expectativas para o torneio, além de celebrar a nova conquista internacional.

- Foi um resultado muito importante que pude conseguir a classificação para essa viagem para a Alemanha, que eu tenho me preparado muito e vou seguir lutando para poder chegar lá e dar o meu melhor e sair com o melhor resultado também - comemorou André.

O início no esporte e as inspirações do judoca brasileiro

Os primeiros passos de André Lucas no esporte foi dado ainda na escola, aos 7 anos, quando começou a praticar como atividade extracurricular. O que iniciou como uma brincadeira, se transformou em uma escolha de caminho para a vida: o judô.

O Brasil é uma das grandes potências do judô no cenário mundial, o que emociona e inspira jovens brasileiros a seguir no mundo do esporte, principalmente em cima de um tatame. Para André Lucas Dodero, o judoca Daniel Cargnin foi um destes destaques que o incentivaram a seguir na categoria.

- Quando eu comecei a assistir ao judô mais a sério, foi nas Olimpíadas em 2021, durante a pandemia, foi que vi o (Daniel) Cargnin sendo bronze, então foi bem legal - relembrou o atleta.

Além dos ícones do judô, André conta com grande inspiração e apoio fora do tatame. O judoca é cercado pela família que celebra suas vitórias e acompanha suas competições, que podem levá-lo para longe, como acontece esta semana na Alemanha.

- Eles me apoiam totalmente, principalmente minha família, que é a minha maior base. Meu pai está comigo em quase todos os campeonatos e isso é gratificante. Me faz melhorar bastante também - afirmou.

André Lucas em experiência internacional de judô (Foto: Reprodução/Instagram)

A rotina e a preparação de André Lucas

Com apenas 15 anos, André Lucas está inscrito na categoria sub-18 e competirá com atletas de 17 anos. Apesar de ainda jovem, sua preparação é intensa, na qual envolve treinos e estudo, no qual destacou como de grande importância nesta caminhada do esporte. O judoca não deixou de celebrar, além da conquista, o apoio da cadeia importante de pessoas que o cercam, como treinadores, a equipe e sua família.

- Estou me preparando firme, com apoio dos meus treinadores, meu time e minha família, com a certeza de que farei o melhor que puder em cada luta. É uma ótima oportunidade participar desta competição Internacional, estar junto com a delegação brasileira e muitos competidores talentosos, além da possibilidade de treinar com diversos atletas de vários países da Europa na semana de Treinamento após o Campeonato - disse André, que também destacou:

- Acho que será uma competição muito importante, cheia de atletas bons de todo o mundo. Creio que é uma experiência muito boa, espero sair com o melhor resultado e, se Deus quiser, uma medalha. E seguir continuando (no judô) para cada vez ir melhor ainda.

Em busca de mais uma conquista, o judoca do Mato Grosso do Sul participará do International Masters Bremen na Alemanha, nos dias 21 e 22 de março. Além de André Lucas, o Brasil contará com 121 atletas que representarão o país na competição, que pode render até 250 pontos no ranking do judô mundial, além de ser importante para uma futura convocação para Campeonato Pan-Americano Cadete e Júnior.