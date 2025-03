Após a perda do cinturão dos meio-pesados no UFC, o futuro de Alex Poatan ficou em aberto. Existem rumores da subida de peso do brasileiro, que sairia dos meio-pesados (93 kg) para os pesos-pesados (120 kg), e Jailton "Malhadinha" comentou o assunto. O baiano afirmou que, mesmo com a derrota, Poatan deveria permanecer na divisão.

Em entrevista ao canal no YouTube "Sexto Round", o lutador do peso-pesado do UFC disse que o brasileiro deveria permanecer nos meio-pesados. Para Malhadinha, Poatan enfrentaria dificuldades devido à diferença de peso e estilo de luta dos atletas da categoria.

- Essa ida dele para o peso-pesado, eu acho muito precipitada, porque, se for vê-lo na divisão, ele vai entrar no top 6, top 7, onde estou. Ele enfrentará uns caras muito atléticos. Têm dois lutadores de trocação: Volkov, que coloca para baixo também, e Pavlovich, que é trocação. O resto dos lutadores é do grappling praticamente, então será muito difícil - afirmou.

Possível sucesso de Poatan na mudança de peso

Para Malhadinho, caso Poatan suba de divisão e tenha um bom desempenho, seu sucesso estaria diretamente atrelado ao matchmaking, ou seja, seus adversários seriam pontualmente selecionados para favorecer o seu estilo de luta. As chances de cinturão de Poatan seriam baseadas nesses valores, segundo Jailton, pois a categoria está repleta de lutadores especialistas na luta agarrada.

- É como você disse agora, a forma que for casar a luta para ele. Na divisão tem muita luta agarrada. O Curtis Blaydes, que sempre busca quedas. O Volkov também, Tom Aspinall, o próprio Jon Jones. Eles fazem igual ao Ankalaev: tentam colocar para baixo. Desse jeito, o Poatan vai ficar mais preocupado em defender a queda do que atacar. Se ele pegar um trocador, vai se dar bem - completou o brasileiro.

Após ser superado pelo lutador russo no UFC 313, Alex Poatan aguarda a confirmação de sua revanche com Magomed Ankalaev. Os dois já demonstraram interesse em um novo embate pelo cinturão dos meio-pesados no maior evento de MMA do planeta. Em seu canal no YouTube, o brasileiro revelou que as negociações para o confronto estão em andamento, embora o local do evento ainda não tenha sido definido.