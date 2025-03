Que Lance, Lauter!: coluna estreia com atletismo, jogos olímpicos e mundo

Nesta terça-feira (18), a coluna "Lauter no Lance!" estreou com informações, curiosidades e análises do esporte assinada por Lauter Nogueira. Os leitores podem ler os textos de terça e sexta.

Lauter Nogueira é educador físico, treinador olímpico e jornalista esportivo, com uma trajetória consolidada no treinamento de alto rendimento e na cobertura jornalística de grandes eventos esportivos.

Com especialização em Treinamento Desportivo de Alto Desempenho, atuou como diretor técnico da Confederação Brasileira de Triathlon por cinco anos e coordenador da Seleção Olímpica permanente, além de ter sido chefe da equipe de Triathlon nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000.

Além disso, foi treinador em três edições dos Jogos (2000, 2012 e 2016) e desempenhou papéis de destaque na organização e coordenação de competições internacionais. Como delegado e coordenador técnico da União Internacional de Triathlon (ITU), teve participação direta na organização do Triathlon nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo 2003 e Rio de Janeiro 2007.

Na mídia esportiva, sua carreira se estendeu por mais de duas décadas na TV Globo e no SporTV (1995-2020), atuando como comentarista e consultor técnico. Cobriu in loco seis edições dos Jogos Olímpicos (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016), cinco Jogos Paralímpicos e cinco edições dos Jogos Olímpicos de Inverno.

