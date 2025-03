STU anuncia parceria com Red Bull e cria obstáculo em pista

O Skate Total Urbe (STU) anunciou nesta terça-feira (18) uma nova parceria com a Red Bull. A parceria traz novos obstáculos nas pistas da orla do Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As competições do STU Pro Tour já iniciam nesta quinta-feira (20), em Porto Alegre.

Na pista, dois novos obstáculos serão criados: no street, uma estrutura que faz referência a uma mesa de piquenique, presente em praças; no park, a pista ganhou uma extensão que adiciona maior dificuldade nas manobras.

Veja os novos obstáculos do STU

Novo obstáculo no STU de Porto Alegre, na pista street (Foto: Divulgação STU / Red Bull)

— Este novo equipamento ganhará destaque na pista, somando-se ao grande volume de manobras dos atletas, por ser um obstáculo funcional e versátil, já que abrange tanto tricks aéreas (ollies e flips) como manobras técnicas de equilíbrio (manual) e de borda (grinds/slides) — conta Fred Cheirute, arquiteto do projeto, sobre o obstáculo da pista street. Sobre o novo equipamento do street, Cheirute disse:

— O novo obstáculo da Red Bull no Park é composto por uma extensão que faz a ponte entre duas plataformas elevadas já existentes na pista. Essa extensão vai atingir uma altura de 3,30m. É um equipamento com estrutura em perfis metálicos e revestimento em chapas de compensado naval. A forma proposta faz uma alusão à escotilha, elemento até já presente na pista, referência a elementos náuticos que fazem parte da identidade da cidade.

Novo obstáculo no STU de Porto Alegre, na pista park (Foto: Divulgação STU / Red Bull)

A marca foi patrocinadora do STU em 2018 e agora retorna em 2025, trazendo de volta a Red Bull Athlete Zone, um espaço focado na recuperação dos atletas, com fisioterapia, vestiários, banheira de gelo e lounge de convivência.