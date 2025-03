Zico e Djalminha terão seus times se enfrentando nesta terça-feira (18), no torneio de Showbol promovido pelo prórpio Djalminha. Além do confronto dos times Zico10 e Centro Esportivo Djalma Dias, às 20h45 (de Brasília), se enfrentam também, o time Loopi e o time Rivellino, às 19h30 (de Brasíllia). Todos os jogos terão transmissão do SporTV (TV fechada), Romário TV, Ronaldo TV e Nosso Futebol (Youtube), Play Plus (Streaming) e no site Portal R7.

Zico10 x Djalminha

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de março de 2025, às 20h45 (de Brasília);

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), Romário TV, Ronaldo TV e Nosso Futebol (Youtube), Play Plus (Streaming) e no site Portal R7

Loopi x Rivellino (Juninho Manella x Lucaneta)

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de março de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), Romário TV, Ronaldo TV e Nosso Futebol (Youtube), Play Plus (Streaming) e no site Portal R7

Quem vai jogar o campeonato de Showbol?

CENTRO ESPORTIVO DJALMA DIAS

Goleiros

1- Robertinho (ex-Seleção de Beach Soccer)

12- Thiago (amigo Djalminha)

Jogadores

3- Emerson (ex-Porto e La Coruna)

10- Djalminha (ex-Flamengo)

8- Petkovic (ex-Flamengo)

2- Léo Moura (ex-Flamengo)

4- Ronaldo Angelim (ex-Flamengo)

6- Luciano (ex-Chievo)

5- Serginho (ex-Bragantino)

7- Breitner (ex-Santos)

9- Felipe Adão (ex-Botafogo)

Influenciadores/Artistas

15- Lennon (artista)

11- Alexandre Carlo (vocalista da banda Natiruts)

14- Maneirinho (artista)

LOOPI FOOTBALL CLUB

Goleiro

12- Sidão (ex-Vasco)

Jogadores

10- Edílson Capetinha (pentacampeão Sel. Brasileira)

15- Junior (pentacampeão Sel. Brasileira)

2- Gabriel (ex-Fluminense)

4- Anderson Polga (pentacampeão Sel. Brasileira)

7- Quaresma (ex-Sel. Portuguesa)

8- Diguinho (ex-Fluminense)

6- André Santos (ex-Flamengo)

5- Victor Bolt (ex-Vasco)

13- Edilson (ex-Grêmio)

Influenciadores/Artistas

9- Daniel Falcão (Mc Daniel) (artista)

11- Juninho Manella (Influencer)

RIVELLINO SPORT CENTER

Goleiros

1- Felipe (ex-América RJ)

Jogadores

10- Giovanni (ex-Santos)

11- Zé Roberto (ex-Palmeiras)

3- Godoy (ex-Portuguesa SP)

4- Rafael Marques (ex-Botafogo e Grêmio)

6- Michel Bastos (ex-São Paulo)

8- Cleiton Xavier (ex-Palmeiras)

9- Borges (ex-Santos)

5- Leandro Castán (ex-Vasco)

7- Marquinho (ex-Fluminense)

14- Júnior Moraes (ex-Corinthians)

Influenciador

2- Lucaneta (Influencer)

ZICO 10

Goleiros

1- Marcelo Leite (ex-Flamengo)

12- Yuri

Jogadores

2- Selé (ex-base Flamengo)

3- Beto (ex-Flamengo)

7- Nélio (ex-Flamengo)

4- Fernandão (ex-Flamengo)

6- Thiago Coimbra (ex-Flamengo)

8- Charles (ex-Palmeiras)

9- Anderson Luiz (ex-Flamengo)

10- Zé Roberto (ex-Flamengo)

11- Anderson Costa (ex-Vasco)

14- André Norat (ex-Volta Redonda)

15- Douglas Silva (ex-Flamengo)

Influenciadores/Artistas

5- Bruno Coimbra (Influencer)

13- Bernardo Cacella (Influencer)

ROMÁRIO TV

Goleiros

1- Fábio Noronha (ex-Flamengo)

12- André

Jogadores

2- Sorriso (amigo do Romário)

5- Valber (ex-Vasco)

11- Romário (tetracampeão Sel. Brasileira)

4- Braga (ex-Flamengo)

6- Alan

7- Joilson (ex-Botafogo)

8- Maicon (ex-Grêmio)

9- André Balada (ex-Vasco)

Influenciadores/Artistas

3- Fábio Braz (influencer)

10- Poze do Rodo (artista)

14- Negrete (influencer)

ORTEGA TIPS

Goleiro

1- Fabricio Macedo (ex-Olaria)

Jogadores

4- Djair (ex-Fluminense)

6- Lira (ex-Fluminense)

13- Julinho (ex-Botafogo)

7- Alanzinho (ex-Trabzonspor)

10- Thiago Neves (ex-Fluminense)

11- Marcelo Camacho (ex-Botafogo)

14- Antônio Carlos (ex-Fluminense)

8- Fellipe Bastos (ex-Vasco)

9- Diego Souza (ex-Vasco)

Influenciadores/Artistas

5- Tulinho (filho do Túlio Maravilha e influencer)

15- Ortega (influencer)

RONALDO TV

Goleiros

1-Jaílson (ex-Palmeiras)

12- Davidson

Jogadores

5- Preto Casagrande (ex-Fluminense)

7- Alex Dias (ex-Vasco)

8- Cristhian (ex-Flamengo)

10- Alecgol (ex-Flamengo)

20- Richarlyson (ex-São Paulo)

2- Fábio (ex-Manchester United)

33- Ramon (ex-Vasco e Corinthians)

Influenciadores/Artistas

9- Ronald (filho do Ronaldo)

11- Jukanalha (influencer)

BOTAFOGO

Goleiros

1- Elinton Andrade (ex-Vasco e Sel. Portuguesa Beach Soccer)

12- Lazaro (ex-Botafogo)

Jogadores

7- Túlio Maravilha (ex-Botafogo e Sel. Brasileira)

8- Fabio Augusto (ex-Botafogo)

9- Donizeti (ex-Botafogo e Sel. Brasileira)

5- Jorginho Paulista (ex-Botafogo e Corinthians)

6- Hamilton

11- Fábio

13- Glauber (ex-Botafogo, Palmeiras e Nurnberg)

14- Carlos Alberto (ex-Botafogo, Fluminense e Porto)

15- Marcelo

2- Rafael (ex-Botafogo e Manchester United)

10- Erick Flores (ex-Flamengo e Boavista)

Influenciadores/Artistas

3- Churrasco (Influencer)

4- Águia (Atleta Futevôlei)

Sobre o Showbol

Criado em 1969 com o nome de indoor-soccer no Canadá, se utiliza das estruturas de hóquei, por isso as paredes. No Brasil, surge em 1975 já com o nome de Showbol e com grandes nomes como Eusébio, Carlos Alberto Torres, Bellini, Nilton Santos, Gerson, Tostão, Garrincha, Brito, Didi, Djalma Dias, pai de Djalminha, entre outros. Anos depois, os jogos da Seleção Brasileira com o elenco da Copa do Mundo de 94 contra a Argentina de Maradona tiveram grande destaque. A partir de 2007 surge o Torneio Rio-São Paulo e, em seguida, diversas competições regionais, sempre com a mesma essência: trazer ex-jogadores que foram ídolos nos gramados. Djalminha é a figura principal na operação desse esporte nos dias atuais.

- Os amantes de futebol precisavam do retorno do Showbol. São anos de sucesso, com arquibancadas lotadas, reforçando a essência do futebol brasileiro, trazendo de volta grandes estrelas do futebol de campo que deram tantas e tantas alegrias aos torcedores. E nesta edição reuniremos uma galera absurda, nomes que fizeram a diferença enquanto jogaram profissionalmente, com títulos históricos no currículo. Será um grande espetáculo para quem assistir, presencialmente ou pelos canais de transmissão - afirmou Djalminha, ex-jogador do Flamengo.

Regras do Showbol

● 2 tempos de 25 min cada;

● 1 goleiro + 5 na linha;

● A bola não sai;

● Caso o time que esteja defendendo chute a bola para fora da quadra, será punido com

pênalti a favor do adversário;

● Caso o time que esteja atacando chute a bola para fora da quadra, é tiro de meta para o

goleiro adversário;

● As substituições são ilimitadas;