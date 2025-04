O Troféu Maria Lenk, Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, começou nesta segunda-feira (21), na sede do Flamengo, no Rio de Janeiro, valendo classificação para o Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Mafê Costa, Gabi Roncatto, Guilherme Costa e Stephan Steverink alcançaram o índice mundial na prova dos 400m livre.

Mafê Costa, que foi finalista olímpica nos 400m livre em Paris, fez o tempo de 4min06s30 na abertura do Maria Lenk e venceu a prova. Gabrielle Roncatto nadou para 4min06s53 e foi a segunda colocada. As duas superaram a marca de 4min10s23, a mínima exigida para classificar ao Mundial.

- Não foi o meu melhor tempo, nem o tempo que eu esperava fazer aqui, mas estou feliz de encaminhar minha vaga para mais um Mundial já logo no primeiro dia de Maria Lenk - avaliou Maria Fernanda.

Guilherme Costa e Stephan Steverink atingiram índice mundial (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

Guilherme Costa também fez índice

Também finalista olímpico em 2024, Guilherme Costa, o Cachorrão, fez tempo de 3min45s35, superando com tranquilidade a marca mínima de 3min48s15.

- É o meu melhor tempo nadando no Brasil. Isso mostra que estamos no caminho certo para chegar bem no Mundial. Agora é fazer o planejamento estabelecido, fazer altitude e melhorar ainda mais - avaliou.

continua após a publicidade

Stephan Steverink, do Flamengo, fechou com 3min47s21, e também garantiu o índice para o Mundial. O australiano Samuel Short, da Unisanta, foi o campeão da prova com o tempo de 3min44s16.

O Mundial de Singapura

O Mundial de Esportes Aquáticos acontece entre os dias 11 de julho e 3 de agosto, em Singapura, e é a primeira grande competição internacional no ciclo olímpico rumo a Los Angels 2028. De acordo com critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), apenas 12 nadadores representarão o Brasil no Mundial.