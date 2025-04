Incêndio atinge Centro Olímpico de Escalada em Curitiba

Na última segunda-feira (21), um incêndio atingiu o Centro Olímpico de Escalada, localizado no Parque Olímpico do Cajuru, em Curitiba. O local sediará a Copa do Mundo de Escalada entre os dias 16 e 18 de maio. Ninguém ficou ferido, apenas bens materiais foram afetados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Foto: Centro Olímpico de Escalada pega fogo (Foto: Reprodução/ X)

A prefeitura de Curitiba se comprometeu a auxiliar nos reparos necessários e afirma que o local deve estar pronto para a data agendada.

O que é a Copa do Mundo de Escalada?

➡️Cafu exalta Rebeca Andrade: ‘O sorriso e a alegria do povo brasileiro’

A etapa do Brasil da Copa do Mundo de Escalada faz parte de uma série de competições organizadas pela Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC) e será disputada na modalidade boulder. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a sediar a copa, o restante do calendário será divulgado pela IFSC em setembro.

-Estamos muito entusiasmados em trazer uma Copa do Mundo de Boulder para o Brasil no próximo ano. Esta é a culminação de 10 anos de trabalho intenso na promoção e desenvolvimento da escalada em nosso país. É um marco não só para nós, mas para a América do Sul. Será a primeira Copa do Mundo nesta parte do continente, o que permitirá que alguns países tenham sua primeira experiência no circuito. Queremos mostrar para um público brasileiro mais amplo o quão emocionante e dinâmico é o nosso esporte, e ter os melhores escaladores do mundo em Curitiba em maio próximo certamente nos ajudará a conseguir isso. Daremos o nosso melhor para realizar um grande evento e esperamos nos tornar uma parada regular no circuito nos próximos anos - disse Thiago Campacci, presidente da CBEscalada.

continua após a publicidade

➡️Simone Biles fala sobre Rebeca Andrade em Prêmio Laureus