Chargers chega ao Brasil em meio a apagão no aeroporto

A equipe do Los Angeles Chargers, mandante do confronto do NFL São Paulo Game nesta sexta-feira (5), aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na manhã desta quarta-feira (3). A chegada aconteceu enquanto o aeroporto estava sem energia elétrica.

Foto: Reprodução

O problema aconteceu principalmente no Terminal 3, setor que acolhe a maior parte dos voos internacionais. A queda de energia atingiu também o Terminal 2, responsável primordialmente pelos voos nacionais. Em nota oficial, a Gru Airport, administradora do Aeroporto de Guarulhos, afirmou que o incidente ocorreu devido a serviços de manutenção em uma das linhas do aeroporto.

Na web, o ocorrido levou a reações irônicas, devido ao fato de "Chargers" em português significar "carregadores".

Atividades nessa quarta

O Los Angeles Chargers faz seu primeiro treino em São Paulo nesta quarta-feira (3). A atividade acontece no início da tarde, no Centro de Treinamento do Corinthians, o CT Joaquim Crava. Ainda nesta quarta, depois do treinamento, o técnico Jim Harbaugh e o quarterback Justin Herbert concedem entrevista coletiva.

Chegada do Chiefs

Já a equipe do Kansas City Chiefs sai de Kansas City na manhã de quinta-feira (4), com previsão de chegada às 20h30 (de Brasília), no Aeroporto de Guarulhos.

A programação é de que os jogadores treinem na manhã de quinta, véspera da partida. A atividade acontece no São Paulo Athletic Club (SPAC). Logo após, é esperado que o técnico Andy Reid e o quarterback Patrick Mahomes atendam à imprensa em entrevista coletiva.

Início da temporada da NFL

O jogo desta sexta-feira (6) entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs marca o início da temporada regular da NFL. A partida acontece na Neo Química Arena, às 21h.

É a segunda vez que o Brasil recebe um confronto da NFL. O primeiro foi ano passado, também na Neo Química Arena. O jogo terminou em vitória do Philadelphia Angels, mandante, sobre o Green Bay Packers por 34 a 29, de virada.