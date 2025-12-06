menu hamburguer
Fórmula 1

Lewis Hamilton repete pior desempenho desde 2009; entenda

Heptacampeão não avança ao Q3 pelo quarto GP seguido

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
14:56
Lewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi
Lewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi (Foto: Giuseppe CACACE / POOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Heptacampeão mundial (em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020), Lewis Hamilton está bem longe de repetir suas melhores temporadas. Tanto que, neste sábado, ao ser eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi, o britânico repetiu uma sequência negativa que ele não amargava desde 2009. Foi o quarta prova consecutiva que o piloto não avança ao Q3.

Há 16 anos, Hamilton fracassou no Q1 em três GP's consecutivos: em Mônaco, na Turquia e em Silverstone. Na atual temporada, o britânico amargou essas eliminações no México, Brasil e Las Vegas, antes de Abu Dhabi, onde vai largar em 15º.

Neste sábado, Hamilton bateu forte no TL3, e a prova classificatória ficou parada por cerca de 15 minutos, para retirada do carro. Na retomada da disputa, George Russel fez o melhor tempo, seguido por Lando Norris e Max Verstappen.

O incidente ocorreu a 29 minutos do fim do treino. No momento, o britânico - sexto colocado na temporada - fazia o quarto melhor tempo da tabela. Porém, o piloto da Ferrari perdeu o controle na curva 9, quando a traseira do carro teve a tração reduzida. Com isso, o britânico rodou e bateu o carro no muro. Confira abaixo o momento da batida:

Caso não suba ao pódio no GP de Abu Dhabi neste domingo (7), o heptacampeão terminará a temporada sem ter ficado nenhuma vez entre os três primeiros, o que seria inédito na carreira do piloto.

Hamilton foi o melhor em Abu Dhabi em três temporadas

Curiosamente, o piloto britânico foi o melhor do Q1, Q2 e Q3 em Abu Dhabi em três temporadas: 2009, 2012 e 2016:

Lewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
