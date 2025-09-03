Salários da NFL: quem são jogadores mais bem pagos da liga

A temporada 2025/2026 da NFL vai começar, e o segundo jogo da história em solo brasileiro é nesta sexta-feira. A Neo Química Arena, em São Paulo, vai receber a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, e alguns dos atletas mais bem pagos do mundo.

E a NFL, assim como outras ligas estadunidenses, pagam salários na casa das dezenas de milhões de dólares para muitos de seus jogadores. Um deles de uma das equipes que estará no estádio do Corinthians.

Veja a lista dos jogadores mais bem pagos da NFL

Posição Nome Time Salário anual

1 Dak Prescott Dallas Cowboys US$ 60 milhões

2 Josh Allen Buffalo Bills US$ 55 milhões

2 Joe Burrow Cincinnati Bengals US$ 55 milhões

2 Trevor Lawrence Jacksonville Jaguars US$ 55 milhões

2 Jordan Love Green Bay Packers US$ 55 milhões

6 Tua Tagovailoa Miami Dolphins US$ 53,1 milhões

7 Jared Goff Detroit Lions US$ 53 milhões

7 Brock Purdy San Francisco 49ers US$ 53 milhões

9 Justin Herbert Los Angeles Chargers US$ 52,5 milhões

10 Lamar Jackson Baltimore Ravens US$ 52 milhões

Como funcionam os pagamentos?

O cálculo salarial dos atletas de esportes americanos é diferente do resto do mundo. Isso vale tanto para a NBA, quanto para a NFL, quanto para a MLS e outros. Ao invés de calcular as cifras mensalmente, os atletas firmam um contrato à longo prazo. Por exemplo, um jogador é contratado, nesta negociação, são discutidos o salário base, salário anual e possíveis bônus.

Ingressos esgotando

A passagem da NFL no Brasil no ano passado foi muito marcada pela adesão do público brasileiro. O jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles aconteceu no dia 6 de setembro de 2024, e as arquibancadas ficaram completamente abarrotadas, quase ultrapassando o limite do estádio, que é de pouco mais de 47 mil pessoas. Na ocasião, 47.236 fãs estiveram presentes na partida, e o evento em si movimentou mais de R$ 330 milhões na capital paulista.

