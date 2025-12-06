menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Confira grid de largada do GP de Abu Dhabi, corrida decisiva da F1

Três pilotos têm chance de título

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/12/2025
13:06
Atualizado há 1 minutos
Top-3 para a largada do GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Top-3 para a largada do GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri disputam neste domingo (7) o título de pilotos da Fórmula 1 (F1) no GP de Abu Dhabi. Norris é o atual líder do campeonato e pode fazer uma corrida sem muitos riscos. Já Verstappen e Piastri precisam vencer e contar com um desempenho ruim do líder. A corrida será às 10h (de Brasília). Confira o grid de largada para a prova abaixo:

Posição e fila de largada do GP de Abu Dhabi de F1

Pos.FilaPilotoEquipe

1

Max Verstappen

Red Bull Racing

1

Lando Norris

McLaren

2

Oscar Piastri

McLaren

2

George Russell

Mercedes

3

Charles Leclerc

Ferrari

3

Fernando Alonso

Aston Martin

4

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

4

Esteban Ocon

Haas F1 Team

5

Isack Hadjar

Racing Bulls

10º

5

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

11º

6

Oliver Bearman

Haas F1 Team

12º

6

Carlos Sainz

Williams

13º

7

Liam Lawson

Racing Bulls

14º

7

Kimi Antonelli

Mercedes

15º

8

Lance Stroll

Aston Martin

16º

8

Lewis Hamilton

Ferrari

17º

9

Alexander Albon

Williams

18º

9

Nico Hulkenberg

Kick Sauber

19º

10

Pierre Gasly

Alpine

20º

10

Franco Colapinto

Alpine

Para Lando Norris ser campeão, basta ele terminar no pódio para depender somente dele mesmo. Max Verstappen, da Red Bull, além de vencer, precisa que Norris termine em quarto ou pior. Já Oscar Piastri tem uma situação mais complicada: precisa vencer e contar com um sexto lugar do colega de equipe.

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

