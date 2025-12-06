Confira grid de largada do GP de Abu Dhabi, corrida decisiva da F1
Três pilotos têm chance de título
Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri disputam neste domingo (7) o título de pilotos da Fórmula 1 (F1) no GP de Abu Dhabi. Norris é o atual líder do campeonato e pode fazer uma corrida sem muitos riscos. Já Verstappen e Piastri precisam vencer e contar com um desempenho ruim do líder. A corrida será às 10h (de Brasília). Confira o grid de largada para a prova abaixo:
Posição e fila de largada do GP de Abu Dhabi de F1
|Pos.
|Fila
|Piloto
|Equipe
1º
1
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
1
Lando Norris
McLaren
3º
2
Oscar Piastri
McLaren
4º
2
George Russell
Mercedes
5º
3
Charles Leclerc
Ferrari
6º
3
Fernando Alonso
Aston Martin
7º
4
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
8º
4
Esteban Ocon
Haas F1 Team
9º
5
Isack Hadjar
Racing Bulls
10º
5
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
11º
6
Oliver Bearman
Haas F1 Team
12º
6
Carlos Sainz
Williams
13º
7
Liam Lawson
Racing Bulls
14º
7
Kimi Antonelli
Mercedes
15º
8
Lance Stroll
Aston Martin
16º
8
Lewis Hamilton
Ferrari
17º
9
Alexander Albon
Williams
18º
9
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
19º
10
Pierre Gasly
Alpine
20º
10
Franco Colapinto
Alpine
Para Lando Norris ser campeão, basta ele terminar no pódio para depender somente dele mesmo. Max Verstappen, da Red Bull, além de vencer, precisa que Norris termine em quarto ou pior. Já Oscar Piastri tem uma situação mais complicada: precisa vencer e contar com um sexto lugar do colega de equipe.
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Tudo sobre
