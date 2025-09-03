A NFL vem ao Brasil mais uma vez! De novo na Neo Química Arena (estádio do Corinthians), na próxima sexta (5), o público brasileiro poderá acompanhar a partida entre Los Angeles Chargers (mandante) e Kansas City Chiefs. Confira os salários:

Estrelas do Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes - US$45 milhões anuais - quarterback

Creed Humprey - US$18 milhões anuais - center

Chris jones - US$13,7 milhões anuais - defensive tackle

Trent Mcduffie - US$3,4 milhões anuais - cornerback

Travis Kelce - US$17,1 milhões anuais - tight end

Estrelas do Los Angeles Chargers

Justin Herbert - US$52,3 milhões anuais - quarter back

Derwin James Junior - US$19,3 milhões anuais - defesas

Ladd McConkey - US$9.9 milhões anuais - wide receiver

Keenan Allen - US$1,225 milhões anuais - wide receiver

Joe Alt - US$795 mil anuais - Offensive Tackle

INGLEWOOD, CALIFORNIA - AUGUST 16: Ladd McConkey #15, Quentin Johnston #1 and Dalevon Campbell #38 of the Los Angeles Chargers warm up before the NFL Preseason 2025 game between Los Angeles Chargers and Los Angeles Rams at SoFi Stadium on August 16, 2025 in Inglewood, California.

Como funcionam os pagamentos?

O cálculo salarial dos atletas de esportes americanos é diferente do resto do mundo. Isso vale tanto para a NBA, quanto para a NFL, quanto para a MLS e outros. Ao invés de calcular as cifras mensalmente, os atletas firmam um contrato à longo prazo. Por exemplo, um jogador é contratado, nesta negociação, são discutidos o salário base, salário anual e possíveis bônus.

Ingressos esgotando

A passagem da NFL no Brasil no ano passado foi muito marcada pela adesão do público brasileiro. O jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles aconteceu no dia 6 de setembro de 2024, e as arquibancadas ficaram completamente abarrotadas, quase ultrapassando o limite do estádio, que é de pouco mais de 47 mil pessoas. Na ocasião, 47.236 fãs estiveram presentes na partida, e o evento em si movimentou mais de R$ 330 milhões na capital paulista.

Desde então, a imagem e a popularidade da NFL e do futebol americano só cresceu no Brasil. Portanto, a expectativa é que a casa do Corinthians, ou do Chargers, mais uma vez atinja quase 100% de sua capacidade.