NFL: Qual é o salário das estrelas de Chargers e Chiefs? Confira os valores
Como são realizados os pagamentos e quanto ganham os principais jogadores
A NFL vem ao Brasil mais uma vez! De novo na Neo Química Arena (estádio do Corinthians), na próxima sexta (5), o público brasileiro poderá acompanhar a partida entre Los Angeles Chargers (mandante) e Kansas City Chiefs. Confira os salários:
Estrelas do Kansas City Chiefs
- Patrick Mahomes - US$45 milhões anuais - quarterback
- Creed Humprey - US$18 milhões anuais - center
- Chris jones - US$13,7 milhões anuais - defensive tackle
- Trent Mcduffie - US$3,4 milhões anuais - cornerback
- Travis Kelce - US$17,1 milhões anuais - tight end
Estrelas do Los Angeles Chargers
- Justin Herbert - US$52,3 milhões anuais - quarter back
- Derwin James Junior - US$19,3 milhões anuais - defesas
- Ladd McConkey - US$9.9 milhões anuais - wide receiver
- Keenan Allen - US$1,225 milhões anuais - wide receiver
- Joe Alt - US$795 mil anuais - Offensive Tackle
Como funcionam os pagamentos?
O cálculo salarial dos atletas de esportes americanos é diferente do resto do mundo. Isso vale tanto para a NBA, quanto para a NFL, quanto para a MLS e outros. Ao invés de calcular as cifras mensalmente, os atletas firmam um contrato à longo prazo. Por exemplo, um jogador é contratado, nesta negociação, são discutidos o salário base, salário anual e possíveis bônus.
Ingressos esgotando
A passagem da NFL no Brasil no ano passado foi muito marcada pela adesão do público brasileiro. O jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles aconteceu no dia 6 de setembro de 2024, e as arquibancadas ficaram completamente abarrotadas, quase ultrapassando o limite do estádio, que é de pouco mais de 47 mil pessoas. Na ocasião, 47.236 fãs estiveram presentes na partida, e o evento em si movimentou mais de R$ 330 milhões na capital paulista.
Desde então, a imagem e a popularidade da NFL e do futebol americano só cresceu no Brasil. Portanto, a expectativa é que a casa do Corinthians, ou do Chargers, mais uma vez atinja quase 100% de sua capacidade.
