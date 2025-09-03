menu hamburguer
NFL: Qual é o salário das estrelas de Chargers e Chiefs? Confira os valores

Como são realizados os pagamentos e quanto ganham os principais jogadores

Justin Herbert aquece antes do jogo entre Los Angeles Chargers e Los Angeles Ram
imagem cameraJustin Herbert aquece antes do jogo entre Los Angeles Chargers e Los Angeles Ram
Lucas Cremonese Gonçalves
São Paulo (SP)
Supervisionado porVitor Guedes,
Dia 03/09/2025
14:39
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
A NFL vem ao Brasil mais uma vez! De novo na Neo Química Arena (estádio do Corinthians), na próxima sexta (5), o público brasileiro poderá acompanhar a partida entre Los Angeles Chargers (mandante) e Kansas City Chiefs. Confira os salários:

Estrelas do Kansas City Chiefs

  • Patrick Mahomes - US$45 milhões anuais - quarterback
  • Creed Humprey - US$18 milhões anuais - center
  • Chris jones - US$13,7 milhões anuais - defensive tackle
  • Trent Mcduffie - US$3,4 milhões anuais - cornerback 
  • Travis Kelce - US$17,1 milhões anuais - tight end

Estrelas do Los Angeles Chargers

  • Justin Herbert - US$52,3 milhões anuais - quarter back
  • Derwin James Junior - US$19,3 milhões anuais - defesas
  • Ladd McConkey - US$9.9 milhões anuais - wide receiver 
  • Keenan Allen - US$1,225 milhões anuais -  wide receiver
  • Joe Alt - US$795 mil anuais - Offensive Tackle
Justin Herbert, quarterback do Los Angeles Chargers
INGLEWOOD, CALIFORNIA - AUGUST 16: Ladd McConkey #15, Quentin Johnston #1 and Dalevon Campbell #38 of the Los Angeles Chargers warm up before the NFL Preseason 2025 game between Los Angeles Chargers and Los Angeles Rams at SoFi Stadium on August 16, 2025 in Inglewood, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como funcionam os pagamentos?

O cálculo salarial dos atletas de esportes americanos é diferente do resto do mundo. Isso vale tanto para a NBA, quanto para a NFL, quanto para a MLS e outros. Ao invés de calcular as cifras mensalmente, os atletas firmam um contrato à longo prazo. Por exemplo, um jogador é contratado, nesta negociação, são discutidos o salário base, salário anual e possíveis bônus.

Ingressos esgotando

A passagem da NFL no Brasil no ano passado foi muito marcada pela adesão do público brasileiro. O jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles aconteceu no dia 6 de setembro de 2024, e as arquibancadas ficaram completamente abarrotadas, quase ultrapassando o limite do estádio, que é de pouco mais de 47 mil pessoas. Na ocasião, 47.236 fãs estiveram presentes na partida, e o evento em si movimentou mais de R$ 330 milhões na capital paulista.

Desde então, a imagem e a popularidade da NFL e do futebol americano só cresceu no Brasil. Portanto, a expectativa é que a casa do Corinthians, ou do Chargers, mais uma vez atinja quase 100% de sua capacidade.

