Playoffs do NBB: São Paulo e Bauru se classificam na prorrogação

Duas partidas movimentaram os Playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), na noite deste sábado (3). Em Bauru (SP), Brite e Alex brilharam para classificar o Bauru diante do Paulistano por 85 a 80, já na prorrogação. Já na capital paulista, o São Paulo eliminou o Brasília ao vencer por 86 a 63, também no tempo extra, com grande atuação de Fischer, que marcou a cesta da vitória no estouro do cronômetro.

No domingo (4), outro jogo será realizado, valendo vaga nas quartas de final do NBB. Em Pinheiros (SP), a equipe da casa pode fechar a série e confirmar o favoritismo, enquanto o Unifacisa busca uma classificação, anteriormente, improvável, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, às 10h (de Brasília).

🏀 Bauru 85 x 80 Paulistano

O Bauru garantiu a vaga nas quartas de final do NBB ao vencer o Paulistano por 85 a 80, na prorrogação, no Ginásio Panela de Pressão. Com o triunfo, o quinto colocado da temporada regular encerrou a série em 3 a 2 e encara o São Paulo nas quartas de final.

Brite foi o cestinha da partida, com 26 pontos e três assistências. Andrezão liderou os rebotes com 11 nas estatísticas. Alex e Andrezão também passaram dos dois dígitos na pontuação, 20 e 12 respectivamente.

O Paulistano foi eliminado nas oitavas, mas vendeu caro a classificação para o Bauru. O cestinha da equipe visitante foi o Ferreyra com 15 pontos. Brunão pegou cinco rebotes e Crescenzi distribuiu cinco assistências. Cinco jogadores do Paulistano passaram dos dois dígitos na pontuação.

Paulo Jaú, técnico do Bauru Basket, comemorando a classificação às quartas. (Foto: Reprodução/Thiago Moreno)

🏀 São Paulo 78 x 77 Brasília

São Paulo venceu o Brasília por 78 a 77, na prorrogação, no Ginásio Pol. Dr. Antonio Leme Nunes Galvão. Com o triunfo, o 13 colocado da temporada regular encerrou a série em 3 a 1 e encara o Bauru nas quartas de final.

Fischer foi o cestinha da partida, com 20 pontos e quatro rebotes. Paulo Lourenço liderou os rebotes com 14 nas estatísticas. Cinco jogadores do São Paulo passaram dos dois dígitos na pontuação.

O Brasília foi eliminado com requintes de crueldade. O cestinha da equipe visitante foi o Gemadinha com 18 pontos. Pedro pegou 11 rebotes e Gemadinha distribuiu cinco assistências. Três jogadores do Brasília passaram dos dois dígitos na pontuação.