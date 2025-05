Uma partida movimentou a manhã de sábado (3) dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). Após quatro jogos acirrados, o Corinthians conquistou a classificação sobre o União Corinthians. Em Taubaté (SP), no Ginásio Wlamir Marques, o último confronto terminou com a virada por 79 a 72, após um início difícil do Timão. A seguir, a equipe enfrentará o Flamengo pelas quartas de final da liga brasileira.

O Corinthians derrotou o União Corinthians por 79 a 72, no Ginásio Wlamir Marques, em Taubaté (SP), e conquistou a classificação nas quartas de final dos playoffs do NBB. A liderança no placar sofreu muitas mudanças a cada fim de período. Com o forte começo dos visitantes, o Timão precisou correr atrás do resultado no segundo quarto.

A volta do intervalo favoreceu mais uma vez o União, que voltou a criar uma vantagem no placar. O Corinthians assumiu a liderança no final para garantir a vitória e a vaga para a próximo etapa do mata-mata. Apesar da eliminação, o cestinha da partida foi Duane Johnson, do União Corinthians, que marcou 23 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Do outro lado, Melvin Johnson foi o maior pontuador do Timão, com 22 pontos, quatro rebotes e 1 assistência. Elinho, mais uma vez, fechou o confronto com um duplo-duplo: 18 pontos e 10 assistências.

Elinho, do Corinthians, em ação contra o União Corinthians pelo NBB (Foto: Beto Miller/Corinthians)

O que vem por aí?

Após eliminar o União Corinthians, o Corinthians enfrentará o Flamengo pelas quartas de final do NBB. Na primeira rodada dos playoffs, o Rubro-Negro superou por 3 a 1, na série, o Caxias do Sul.

Ainda neste sábado (3), outros dois jogos serão realizados, sendo ambos com chances das séries serem finalizadas. No interior de São Paulo, o Bauru e o Paulistano estão empatados e se enfrentam pela decisão, no Alfredão, às 18h (de Brasília). Já na capital, no Ginásio do Morumbi, às 18h30 (de Brasília), o São Paulo encara o Brasília e precisa de mais uma vitória para avançar.

Para finalizar as oitavas de final, o Pinheiros recebe o Unifacisa na manhã deste domingo (4). O duelo de decisão acontecerá, às 11h (de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, também na capital paulista. Vale destacar que a série está empatada.