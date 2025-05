Osasco iguala Minas com seis títulos de Superliga; veja campanha

De volta a uma final de Superliga após oito anos, o Osasco conquistou, nesta quinta-feira (1º), o título que não vinha desde a temporada 2011/2012. Com a vitória sobre o Sesi-Bauru, a equipe paulista se iguala ao Minas como o segundo maior campeão da Superliga, com seis títulos. O líder em conquistas ainda é o Rio de Janeiro, com 12 troféus.

A equipe comandada pelo técnico Luizomar de Moura garantiu a tríplice coroa na temporada 2024/2025, com a conquista do Campeonato Paulista, Copa Brasil e Superliga, as três disputadas com o Sesi-Bauru.

Final Paulista

A decisão da Superliga Feminina voltou à cidade de São Paulo após 12 anos e contou com grande festa da torcida no Ginásio do Ibirapuera, que esteve lotado neste feriado do Dia do Trabalhador. Os torcedores também marcaram presença no Ginásio José Liberatti, em Osasco, para acompanhar a transmissão da partida que deu o título para o time da cidade.

Osasco e Sesi-Bauru fizeram uma final paulista e quebraram a hegemonia mineira que dominou os playoffs da Superliga Feminina nos últimos anos. As equipes do estado de São Paulo eliminaram nas semifinais o Minas e o Praia Clube, respectivamente.

Osasco conquistou a tríplice coroa na temporada (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

Campanha do Osasco na Superliga 24/25

Final

01/Mai - 15h45 - OSASCO x Sesi/Bauru - Ibirapuera

Playoff - Semifinal

15/abr - Minas TC 3 x 0 OSASCO - Belo Horizonte/MG

21/abr - OSASCO 3 x 2 Minas TC - Osasco/SP

25/abr - Minas TC 0 x 3 OSASCO - Belo Horizonte/MG

Playoff - Quartas de final

29/mar - OSASCO 3 x 1 Sesc RJ Flamengo - Osasco/SP

02/abr - Sesc RJ Flamengo 0 x 3 OSASCO - Rio de Janeiro/RJ

Segundo turno

07/jan - OSASCO 3 x 1 Unilife Maringá - Osasco/SP

11/jan - Barueri 1 x 3 OSASCO - Barueri/SP

22/jan - OSASCO 1 x 3 Pinheiros - Osasco/SP

27/jan - Fluminense 3 x 1 OSASCO - Rio de Janeiro/RJ

01/fev - OSASCO 3 x 0 Sesi/Bauru - Osasco/SP

14/fev - Abel Moda 0 x 3 OSASCO - Brusque/SC

21/fev - Sesc RJ Flamengo 3 x 0 OSASCO - Rio de Janeiro/RJ

27/fev - OSASCO 3 x 2 Praia Clube - Osasco/SP

13/mar - OSASCO 3 x 0 Mackenzie - Osasco/SP

17/mar - Minas TC 3 x 2 OSASCO - Belo Horizonte/MG

21/mar - Brasília 0 x 3 OSASCO - Brasília/DF

Primeiro turno

21/out - Maringá 1 x 3 OSASCO - Maringá/PR

25/out - OSASCO 3 x 1 Barueri - Osasco/SP

01/nov - Pinheiros 0 x 3 OSASCO - São Paulo/SP

05/nov - OSASCO 1 x 3 Sesc RJ Flamengo - Osasco/SP

09/nov - OSASCO 3 x 0 Fluminense - Osasco/SP

15/nov - Sesi/Bauru 0 x 3 OSASCO - Bauru/SP

26/nov - OSASCO 3 x 0 Brusque - Osasco/SP

03/dez - Praia Clube 3 x 2 OSASCO - Uberlândia/MG

06/dez - OSASCO 2 x 3 Minas TC - Osasco/SP

16/dez - Mackenzie 0 x 3 OSASCO - Belo Horizonte/MG

21/dez - OSASCO 3 x 1 Brasília - Osasco/SP