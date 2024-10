Quando será a estreia do Los Angeles Lakers na temporada da NBA?

A expectativa acerca da temporada do Los Angeles Lakers na NBA é grande. A equipe reuniu LeBron James com o filho, Bronny James, e procura ter um desempenho melhor que em 2024, quando caiu na primeira fase dos playoffs. A estreia da franquia será nesta terça-feira (22), às 23h (de Brasília), na Crypto.com Arena, em Los Angeles, contra o Minnesota Timberwolves. A partida terá transmissão do Prime Video no Brasil.

continua após a publicidade

Os Lakers estrearão logo na noite de abertura da temporada regular. Mais cedo, às 20h30 (de Brasília), Boston Celtics e New York Knicks fazem a primeira partida do campeonato.

➡️ NBA: Denver Nuggets traz Westbrook e conta com Jokic para sonhar com título

Antes de começar a trajetória em duelos oficiais, o Los Angeles Lakers tem mais dois jogos da pré-temporada. Ainda nesta quinta-feira (17), a equipe enfrenta o Phoenix Suns às 23h. Já na sexta-feira (18), encara o Golden State Warriors às 23h30.

continua após a publicidade

Resultados do Los Angeles Lakers na pré-temporada

Lakers 104 x 127 Wolves

Lakers 114 x 118 Suns

Lakers 107 x 102 Bucks

Lakers 97 x 111 Warriors

Lakers x Suns - quinta-feira (17), às 23h

Lakers x Warriors - sexta-feira (18), às 23h30

Anthony Davis durante jogo da pré-temporada (Foto: Stacy Revere / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Elenco do Los Angeles Lakers para a NBA 24/25

Armadores: D'Angelo Russell, Gabe Vincent e Austin Reaves, Quincy Olivari, Dalton Knecht, Bronny James, Jalen Hood-Schifino, Jordan Goodwin e Max Christie

continua após a publicidade

Alas: Cam Reddish, LeBron James, Christian Wood, Armel Traore, Maxwell Lewis, Jarred Vanderbilt e Rui Hachimura

Pivôs: Anthony Davis, Kylor Kelley, Jaxson Hayes e Colin Castleton