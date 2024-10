Campeão da temporada 2022/23 da NBA, o Denver Nuggets busca mais uma vez ficar no topo da competição. Para isso, contará novamente com o sérvio Nikola Jokic, atual MVP da liga e considerado um dos melhores jogadores do mundo.

A franquia teve uma campanha interessante na última temporada. Apesar de ter caído nas semifinais da Conferência Oeste para o Minnesota Timberwolves por 4 a 3, ficou em segundo lugar na classificação geral da temporada regular, com 57 vitórias e 25 derrotas, e tirou o Los Angeles Lakers por 4 a 1 na primeira rodada da pós-temporada.

A equipe enfrentou um Timberwolves bastante compactado na defesa e que colocou dificuldades, com Jokic muito bem marcado. Ainda assim, o resultado foi apertado e o Nuggets mostrou muita competitividade.

Elenco do Denver Nuggets para a próxima temporada

A franquia teve uma série de chegadas e saídas no plantel. Nomes como Russell Westbrook e Dario Saric desembarcaram, enquanto Kentavious Caldwell-Pope foi a principal perda, indo para o Orlando Magic. Michael Malone segue como técnico.