Brasileiro se destaca e ganha moral em equipe da NBA

O brasileiro Mãozinha Pereira está aproveitando a oportunidade para se destacar na pré-temporada da NBA. No último domingo (13), o jogador foi decisivo na vitória do Grizzlies sobre o Chicago Bulls por 124 a 121, em Illinois.

O ala converteu uma cesta de três pontos com 35 segundos para o estouro do cronometro e garantiu a virada para a sua equipe, que permaneceu a frente no placar até o final.

Reforçado, Minnesota Timberwolves busca título inédito em nova temporada da NBA

Vale lembrar que Mãozinha tem um contrato de “mão-dupla”, o que lhe permite atuar na equipe principal do Grizzlies e também na G League, a liga de desenvolvimento da NBA, pelo Memphis Hustle. Dessa forma, existe uma boa chance de o brasileiro ganhar oportunidades durante a temporada regular da NBA. Os desempenhos na pré-temporada têm dado crédito suficiente para isso.

Em 2023/24, o jovem ganhou a oportunidade de atuar por Memphis na reta final da temporada regular. Mãozinha participou de sete jogos, com média de 6,9 pontos e 5,3 rebotes. Ele, no entanto, não seguiu para o restante da competição. Já nesta offseason, recebeu uma nova oportunidade para mostrar o seu jogo.

(Foto: JOE MURPHY / AFP)

A franquia ainda tem mais um teste antes da estreia oficial na NBA. Após bater o Bulls, o Grizzlies venceu novamente, desta vez o Indiana Pacers e chegou a terceira vitória nesta pré-temporada. O último desafio será diante do Miami Heat, na sexta-feira (18), às 21h (de Brasília), no FedExForum, no Tennessee.

Já a estreia da equipe na NBA será no dia 22 de outubro, diante do Utah Jazz, no Delta Center, em Salt Lake City, Utah.