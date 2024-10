Quando será a estreia do Boston Celtics na temporada da NBA?

Os holofotes da NBA já começam virados para o Boston Celtics, atual campeão da liga de basquete norte-americana. Como de costume, os detentores do título disputam o primeiro jogo da temporada. A equipe de Jayson Tatum enfrenta o New York Knicks nesta terça-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no TD Garden, em Boston. O dueleo será transmitido pelo Prime Video no Brasil.

O outro jogo da noite de abertura da temporada da NBA será entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, um pouco mais tarde, às 23h (de Brasília), também com transmissão do Prime Video.

O Boston Celtics terminou a pré-temporada da NBA com quatro vitórias e apenas uma derrota. A equipe tem a difícil missão de brigar pelo bicampeonato e tentar repetir o desempenho brilhante de 2024, quando teve a melhor campanha da temporada regular.

Resultados do Boston Celtics na pré-temporada

Celtics 107 x 103 Nuggets

Celtics 130 x 104 Nuggets

Celtics 139 x 89 76ers

Celtics 115 x 111 Raptors

Celtics 118 x 119 Raptors

Jayson Tatum cumprimenta Derrick White durante a pré-temporada da NBA (Foto: Brian Babineau / AFP)

Elenco do Boston Celtics para a NBA 24/25

Armadores: Jrue Holiday, Payton Pritchard, Derrick White, Jordan Walsh, Lonnie Walker IV, Jaden Springer, Jay Scrubb, Ron Harper Jr., Jaylen Brown e JD Davison

Alas: Jayson Tatum, Sam Hauser, Drew Peterson, Baylor Scheierman, Xavier Tillman e Anton Watson

Pivôs: Al Horford, Luke Kornet, Kristaps Porzingis e Neemias Queta